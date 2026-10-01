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Avustralya Merkez Bankası uyardı: Küresel finansal şok riski artıyor

Avustralya Merkez Bankası, küresel finansal piyasalardaki kırılganlıkların arttığını ve olası sert bir şokun Avustralya'ya da yansıyabileceğini açıkladı.

Avustralya Merkez Bankası uyardı: Küresel finansal şok riski artıyor

Oluşturma Tarihi 01 Ekim 2026 10:38

Avustralya Merkez Bankası (RBA), 1 Ekim 2026 tarihli Finansal İstikrar Raporu'nda küresel finansal sistemdeki risklerin arttığı uyarısında bulundu. RBA, uluslararası piyasalarda yaşanabilecek ciddi bir stresin Avustralya'da finansal koşulları hızla sıkılaştırabileceğini, bunun da şirketlerin ve finans kuruluşlarının küresel piyasalardan fonlama imkanlarını zorlaştırabileceğini belirtti.

KÜRESEL PİYASALARDA KIRILGANLIKLAR ARTIYOR

RBA'ya göre uluslararası finansal sistem son yıllarda pandemi, yüksek enflasyon, faiz ve enerji fiyatlarındaki sert hareketler ile jeopolitik çatışmalar gibi çok sayıda şoka rağmen genel olarak dayanıklılığını korudu. Ancak banka, küresel finansal istikrar açısından tehditlerin giderek arttığını değerlendirdi.

Bankanın dikkat çektiği başlıca riskler arasında jeopolitik gerilimler, yüksek kamu borçları, yükselen devlet tahvili getirileri, küresel hisse ve kredi piyasalarında düşük risk primleri, yapay zeka yatırımlarındaki hızlı büyüme ve siber riskler yer aldı.

RBA, büyük gelişmiş ekonomilerde kamu borçlarının yüksek seviyelerde bulunduğunu ve daha da artmasının beklendiğini belirtti. Yükselen tahvil getirilerinin hükümetlerin borç servis maliyetlerini artırdığına dikkat çekilen raporda, borç sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin artması halinde küresel tahvil piyasalarında düzensiz bir fiyatlama yaşanabileceği ifade edildi.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI DA RİSKLER ARASINDA

RBA, küresel hisse ve kredi piyasalarında risk primlerinin tarihsel ortalamalara göre düşük seviyelerde bulunduğunu belirtti. Bankaya göre bu durum, yatırımcıların risk iştahında ani bir değişim yaşanması halinde büyük piyasalarda sert fiyatlamalara yol açabilir.

Raporda yapay zeka yatırımlarındaki hızlı büyüme de potansiyel bir risk kaynağı olarak gösterildi. Yapay zeka sektörüne yönelik yatırım beklentilerinin veya kârlılık öngörülerinin bozulmasının piyasalarda sert bir düzeltmeyi tetikleyebileceği belirtildi.

RBA, yapay zeka yatırımlarının giderek daha fazla borçla finanse edilmesinin de farklı finansal kuruluşların bu alana maruziyetini artırdığını kaydetti.

OLASI KÜRESEL ŞOK AVUSTRALYA'YI DA ETKİLEYEBİLİR

RBA, yurt dışındaki devlet tahvili veya riskli varlık piyasalarında yaşanabilecek ciddi bir stresin Avustralya'daki finansal koşulları önemli ölçüde sıkılaştırabileceğini bildirdi.

Böyle bir durumda hisse senedi risk primleri, şirket tahvili spreadleri veya devlet tahvili vadeli risk primlerinde sert yükseliş yaşanabileceği, bunun da Avustralyalı şirketlerin ve finans kuruluşlarının fonlama maliyetlerini artırabileceği belirtildi. Şiddetli bir şokun kredi imkanlarını daraltarak reel ekonomi üzerinde de sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

Bununla birlikte RBA, Avustralya'daki finansal sistemin küresel şokları karşılayabilecek durumda olduğunu vurguladı. Avustralya bankalarının sermaye ve likidite tamponlarının güçlü olduğu, bankaların stresli ekonomik koşullarda dahi kredi vermeye devam edebilecek konumda bulunduğu belirtildi.

RBA'DAN BANKALAR VE HANEHALKLARI İÇİN DEĞERLENDİRME

RBA, Avustralya'daki hanehalklarının ve işletmelerin genel olarak dayanıklı konumda olduğunu bildirdi. Çoğu mortgage borçlusunun daha zor ekonomik koşullarla başa çıkabilecek durumda olduğu, ancak bazı kesimlerde finansal stres bulunduğu belirtildi.

Bankanın değerlendirmesine göre Avustralya'daki finansal sistem şu anda önemli bir dayanıklılığa sahip. Ancak küresel jeopolitik riskler, finansal piyasalardaki kırılganlıklar ve operasyonel riskler nedeniyle finans kuruluşlarının şoklara karşı hazırlıklarını güçlendirmesi gerektiği vurgulandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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