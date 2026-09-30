CANLI BORSA
Anasayfa Gündem Çin borsasında rüşvet skandalı! Eski yönetici yargıya sevk edildi

Çin borsasında rüşvet skandalı! Eski yönetici yargıya sevk edildi

Çin'de Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonunun (CSRC) eski Başkanı Yi Huiman, yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ardından rüşvet almakla suçlandı. Yi hakkında hazırlanan iddianame yargıya sevk edildi.

Çin borsasında rüşvet skandalı! Eski yönetici yargıya sevk edildi
AA AA

Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2026 16:57

Çin'de borsaların denetiminden sorumlu CSRC'nin eski Başkanı Yi Huiman hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Yüksek Halk Savcılığından yapılan açıklamaya göre dosya yargıya sevk edilirken, Şandong eyaletindeki Çingdao Halk Savcılığı Yi hakkında rüşvet suçlamasıyla iddianame hazırladı.

GÖREVLERİNİ KÖTÜYE KULLANMAKLA SUÇLANDI

İddianamede Yi'nin, Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC) ve CSRC'deki görevlerini kötüye kullanarak başkalarına menfaat sağladığı ve bunun karşılığında büyük miktarda para ile değerli eşyayı rüşvet olarak aldığı ileri sürüldü.

Yi, hakkında yolsuzluk soruşturması yürütülen ikinci CSRC başkanı oldu. Yi'den önceki başkan Liu Şıyü de rüşvet almak ve memleketi Ciansu eyaletindeki hisse satışlarında kayırmacılık yapmakla suçlanmıştı.

ICBC'DEN CSRC BAŞKANLIĞINA

61 yaşındaki Yi Huiman, istatistik eğitiminin ardından Çin'in ve dünyanın en büyük bankalarından ICBC'de farklı kademelerde görev yaptı.

Yi, 2013'te ICBC genel müdürlüğüne, 2016'da ise bankanın yönetim kurulu başkanlığına getirildi. 2019-2024 yıllarında CSRC Başkanlığı görevini yürüttü.

Yi, 2024'te Şanghay Borsası'nda A sınıfı hisselerin son 5 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından görevden alındı.

FİNANS SEKTÖRÜNDE YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI GENİŞLEDİ

Çin Komünist Partisinin Ekim 2022'deki 20. Ulusal Kongresi'nin ardından, partinin Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonundaki kadroların yenilenmesi sonrasında yolsuzluk soruşturmaları finans sektöründe kamu bankaları, varlık fonları ve düzenleyici kurumlara kadar uzandı.

Parti disiplin otoritesinin Nisan 2024'te CSRC'ye yönelik soruşturmayı başlatmasından bu yana kurumun çok sayıda üst düzey yöneticisi hakkında işlem yapıldı.

CSRC Disiplin Komisyonunun eski başkanı Vang Humin hakkında emekliliğinden 6 yıl sonra, Mart 2025'te soruşturma başlatıldı.

Kurumun görevdeki Başkan Yardımcısı Vang Ciencün hakkında da Mayıs 2025'te soruşturma başlatıldığı bildirildi.

CSRC'nin Bilim ve Teknoloji Denetimi Dairesi Direktörü Yao Çien, Ciangsu Eyaleti Direktörü Ling Fıng, Şıncın Bürosu Direktörü Çın Şiaopıng ve Şanghay Borsası Genel Müdür Yardımcısı Dong Guoçün ile halka arz işlemlerinin denetlenmesinden sorumlu bazı görevliler de soruşturma geçirdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Asya borsalarında teknoloji rallisi Asya borsalarında teknoloji rallisi 30 Eylül 2026 10:29
BIST 30 vadeli kontratta son durum: VİOP güne nasıl başladı? BIST 30 vadeli kontratta son durum: VİOP güne nasıl başladı? 30 Eylül 2026 09:58
Gram altın 6 bin 588 TL oldu! İşte çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatı Gram altın 6 bin 588 TL oldu! İşte çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatı 30 Eylül 2026 09:56
Küresel piyasalarda kritik gün: Gözler ABD’de açıklanacak verilere çevrildi Küresel piyasalarda kritik gün: Gözler ABD'de açıklanacak verilere çevrildi 30 Eylül 2026 09:52
Faiz artışı yeniden gündemde! Fed üyesi Williams yıl sonuna işaret etti Faiz artışı yeniden gündemde! Fed üyesi Williams yıl sonuna işaret etti 30 Eylül 2026 09:46
Wall Street’te faiz baskısı: 30 yıllık tahvil 2002’den bu yana en yüksek seviyede Wall Street'te faiz baskısı: 30 yıllık tahvil 2002'den bu yana en yüksek seviyede 30 Eylül 2026 08:59
AB, 2,9 milyar avroluk fonu açacak AB, 2,9 milyar avroluk fonu açacak 29 Eylül 2026 16:38
Avro, dolar karşısında son 3 ayın en düşük seviyesinde Avro, dolar karşısında son 3 ayın en düşük seviyesinde 29 Eylül 2026 14:25
Altın yükseldi, borsa düştü! İşte piyasalarda günün ilk yarısı Altın yükseldi, borsa düştü! İşte piyasalarda günün ilk yarısı 29 Eylül 2026 13:35
AB’de bütçe krizi! 6 ülkeden 2 trilyon avroluk kesinti talebi AB'de bütçe krizi! 6 ülkeden 2 trilyon avroluk kesinti talebi 29 Eylül 2026 13:27
Avrupa’nın enerji faturası kabardı: Petrol ve gaz için ek ödeme 100 milyar avroyu aştı Avrupa'nın enerji faturası kabardı: Petrol ve gaz için ek ödeme 100 milyar avroyu aştı 29 Eylül 2026 13:21
Bitcoin’de kritik eşik test ediliyor: Gözler Fed ve PCE öncesi önemli seviyelerde Bitcoin'de kritik eşik test ediliyor: Gözler Fed ve PCE öncesi önemli seviyelerde 29 Eylül 2026 11:53
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.947,1800 Değişim 369,76 Son veri saati:
Düşük 11926,04 Yüksek 12295,8
Açılış
49,0217 Değişim 0,0421 Son veri saati:
Düşük 48,9846 Yüksek 49,0267
Açılış
55,7054 Değişim 0,3424 Son veri saati:
Düşük 55,4799 Yüksek 55,8223
Açılış
6.551,4600 Değişim 100,246 Son veri saati:
Düşük 6549,857 Yüksek 6650,103
Açılış
95,0904 Değişim 2,281 Son veri saati:
Düşük 95,056 Yüksek 97,337
Açılış
BİST En Aktif Hisseler