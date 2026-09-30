Çin borsasında rüşvet skandalı! Eski yönetici yargıya sevk edildi

Çin'de borsaların denetiminden sorumlu CSRC'nin eski Başkanı Yi Huiman hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Yüksek Halk Savcılığından yapılan açıklamaya göre dosya yargıya sevk edilirken, Şandong eyaletindeki Çingdao Halk Savcılığı Yi hakkında rüşvet suçlamasıyla iddianame hazırladı.

GÖREVLERİNİ KÖTÜYE KULLANMAKLA SUÇLANDI

İddianamede Yi'nin, Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC) ve CSRC'deki görevlerini kötüye kullanarak başkalarına menfaat sağladığı ve bunun karşılığında büyük miktarda para ile değerli eşyayı rüşvet olarak aldığı ileri sürüldü.

Yi, hakkında yolsuzluk soruşturması yürütülen ikinci CSRC başkanı oldu. Yi'den önceki başkan Liu Şıyü de rüşvet almak ve memleketi Ciansu eyaletindeki hisse satışlarında kayırmacılık yapmakla suçlanmıştı.

ICBC'DEN CSRC BAŞKANLIĞINA

61 yaşındaki Yi Huiman, istatistik eğitiminin ardından Çin'in ve dünyanın en büyük bankalarından ICBC'de farklı kademelerde görev yaptı.

Yi, 2013'te ICBC genel müdürlüğüne, 2016'da ise bankanın yönetim kurulu başkanlığına getirildi. 2019-2024 yıllarında CSRC Başkanlığı görevini yürüttü.

Yi, 2024'te Şanghay Borsası'nda A sınıfı hisselerin son 5 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından görevden alındı.

FİNANS SEKTÖRÜNDE YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI GENİŞLEDİ

Çin Komünist Partisinin Ekim 2022'deki 20. Ulusal Kongresi'nin ardından, partinin Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonundaki kadroların yenilenmesi sonrasında yolsuzluk soruşturmaları finans sektöründe kamu bankaları, varlık fonları ve düzenleyici kurumlara kadar uzandı.

Parti disiplin otoritesinin Nisan 2024'te CSRC'ye yönelik soruşturmayı başlatmasından bu yana kurumun çok sayıda üst düzey yöneticisi hakkında işlem yapıldı.

CSRC Disiplin Komisyonunun eski başkanı Vang Humin hakkında emekliliğinden 6 yıl sonra, Mart 2025'te soruşturma başlatıldı.

Kurumun görevdeki Başkan Yardımcısı Vang Ciencün hakkında da Mayıs 2025'te soruşturma başlatıldığı bildirildi.

CSRC'nin Bilim ve Teknoloji Denetimi Dairesi Direktörü Yao Çien, Ciangsu Eyaleti Direktörü Ling Fıng, Şıncın Bürosu Direktörü Çın Şiaopıng ve Şanghay Borsası Genel Müdür Yardımcısı Dong Guoçün ile halka arz işlemlerinin denetlenmesinden sorumlu bazı görevliler de soruşturma geçirdi.