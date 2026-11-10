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Merkez bankalarının altınları için Singapur'dan yeni hamle: 500 tonluk kapasite

Singapur, yabancı merkez bankaları ve resmi kurumların altın rezervlerini saklayabilmesi için yeni bir hizmeti devreye aldı. Singapur Para Otoritesi (MAS) tarafından başlatılan uygulama kapsamında, 500 ton kapasiteye sahip ulusal para kasası kullanılacak. Artan altın talebi ve merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme arayışı, Singapur'un yeni adımında etkili oldu.

Merkez bankalarının altınları için Singapur’dan yeni hamle: 500 tonluk kapasite

Oluşturma Tarihi 10 Kasım 2026 09:24

Küresel altın piyasasında saklama hizmetlerine yönelik rekabet artarken Singapur, yabancı merkez bankaları ve resmi kuruluşlara yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Singapur Para Otoritesi (MAS), farklı ülkelerin altın rezervlerini muhafaza edebileceği özel saklama hizmetini başlattığını duyurdu.

Yeni hizmet kapsamında, mevcut kapasitesi 500 tona ulaşan ulusal para kasası kullanılacak. MAS, talebin artması durumunda depolama kapasitesinin genişletilmesinin de mümkün olduğunu açıkladı.

MERKEZ BANKALARI ALTIN REZERVLERİ İÇİN ALTERNATİF MERKEZLER ARIYOR

Singapur'un yeni girişimi, merkez bankalarının altın rezervlerini farklı coğrafyalarda tutma eğiliminin güçlendiği bir dönemde geldi.

MAS Başkanı Tharman Shanmugaratnam, hizmetin mevcut altın saklama merkezlerine rakip olma veya onların yerini alma amacı taşımadığını vurguladı.

Altının merkez bankası rezervlerindeki öneminin giderek arttığına işaret eden Shanmugaratnam, ülkelerin rezervlerini daha dayanıklı hale getirmek için farklı saklama alternatiflerine yöneldiğini belirtti.

SİNGAPUR'DAKİ KIYMETLİ MADEN BANKALARI DA HİZMETTEN YARARLANABİLECEK

MAS'ın açıkladığı yeni uygulama yalnızca yabancı merkez bankaları ve resmi kurumlarla sınırlı kalmayacak.

Singapur'da faaliyet gösteren ve altın saklama konusunda gerekli teknik bilgi ve uzmanlığa sahip kıymetli maden bankalarına da altın saklama hesapları sunulacak.

Bu adımla Singapur'un uluslararası altın saklama altyapısının güçlendirilmesi ve küresel rezerv yönetiminde daha fazla rol üstlenmesi hedefleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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