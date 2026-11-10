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Ülkeler ve teknoloji devleri birleşti! Yapay zekaya karşı 3 kritik hamle

OpenAI, Microsoft ve Anthropic'in de aralarında bulunduğu teknoloji şirketleri ile Kanada, Fransa ve Norveç gibi ülkeler, yapay zekanın güvenli geliştirilmesi ve risklerin yönetilmesi için ortak hareket etme kararı aldı. Bildiride üç temel stratejik taahhüt öne çıktı.

Ülkeler ve teknoloji devleri birleşti! Yapay zekaya karşı 3 kritik hamle
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Oluşturma Tarihi 10 Kasım 2026 10:23

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesiyle güvenlik ve denetim konuları uluslararası gündemdeki yerini koruyor. Kanada, Fransa, Norveç ve aralarında OpenAI, Microsoft ve Anthropic'in bulunduğu teknoloji şirketleri, yapay zeka güvenliği ve emniyetinin sağlanmasına yönelik ortak bildiriye imza attı. "Paris Yapay Zeka Emniyeti ve Güvenliği Çağrısı" adı verilen bildiri, 9 Kasım'da imzalandı.

OPENAI, MICROSOFT VE ANTHROPIC DE İMZACILAR ARASINDA

Kanada Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bildirinin 9 Kasım'da Bahreyn, Kanada, Finlandiya, Fransa, Norveç ve Hollanda'nın devlet ve hükümet başkanları tarafından imzalandığı belirtildi.

Teknoloji şirketleri tarafında ise Anthropic, Black Forest Labs, Cohere, Domyn, Hugging Face, Microsoft, Mistral AI, OpenAI, Sakana AI ve Synthesia'nın üst yöneticileri bildiride imzası bulunan isimler arasında yer aldı.

Sivil toplum kuruluşlarından LawZero, SaferAI, AI Safety Connect ve Ifri de bildiriyi imzalayan kuruluşlar arasında bulundu.

Kanada Başbakanlığı açıklamasında, bildirinin yeni imzacılara açık olduğu ve katılımlarla güncellenmeye devam edeceği kaydedildi.

YAPAY ZEKA İÇİN ORTAK GÜVENLİK VE DENETİM ÇAĞRISI

Bildiride, yapay zekanın sorumlu biçimde geliştirilmesi ve güvenilir sistemlerin benimsenmesinin ülkeler için ekonomik, bilimsel ve sosyal ilerlemeyi hızlandırabilecek önemli fırsatlar sunduğu vurgulandı.

Yapay zekanın sunduğu fırsatların ve beraberinde getirdiği risklerin küresel nitelik taşıdığına dikkat çekilen metinde, vatandaşların, işletmelerin ve kurumların korunmasının ortak sorumluluk olduğu belirtildi.

Aynı zamanda araştırma, inovasyon ve yapay zeka teknolojilerinin yaygın biçimde benimsenmesini destekleyecek bir ortamın oluşturulması gerektiği ifade edildi.

RİSKLER TEK BAŞINA YÖNETİLEMEZ

Bildiride, yapay zeka kaynaklı risklerin devletler veya şirketler tarafından tek başına yönetilemeyeceğinin altı çizildi.

Politika yapıcıların, araştırmacıların ve yapay zeka şirketlerinin bugüne kadar yürüttüğü çalışmaların, somut işbirliği adımları için temel oluşturduğu kaydedildi.

Ortak metinde üç temel alanda uzlaşı sağlandığı belirtildi. Bunlar arasında açık, anlaşılır ve öngörülebilir bir düzenleyici çerçevenin oluşturulması, şeffaflık, olay bildirimi ve risk yönetiminde somut sonuçlara ulaşılması ile titiz değerlendirme standartlarının uygulanması yer aldı.

ÜÇ TEMEL STRATEJİK TAAHHÜT BELİRLENDİ

Bildiriyi imzalayan ülkeler, teknoloji şirketleri ve sivil toplum kuruluşları, ortak vizyonu hayata geçirmek amacıyla yapılandırılmış bir işbirliği çerçevesi oluşturma taahhüdünde bulundu.

Bu kapsamda üç ana stratejik başlık öne çıktı:

  • Ortak değerlendirme çerçevesi: Gelişmiş yapay zeka modellerinin değerlendirilmesi ve risklerin yönetilmesi için ortak bir yaklaşım oluşturulması.

  • Sorumluluk ve hesap verebilirlik: Yapay zeka ekosistemindeki tüm aktörlerin sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalması.

  • Bilgi paylaşımı ve erken uyarı: Ülkeler ve kuruluşlar arasında bilgi paylaşımının artırılması, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi.

Bildiride, bu üç başlık üzerinden uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve yapay zeka teknolojilerinin güvenli biçimde geliştirilmesine yönelik ortak çalışmaların sürdürülmesi hedeflendi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#YAPAY ZEKA

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