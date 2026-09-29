Altın yükseldi, borsa düştü! İşte piyasalarda günün ilk yarısı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,20 değer kaybederek 12.441,94 puana geriledi. Endeks, güne de yüzde 0,61 düşüşle 12.516,00 puandan başlamıştı.

BIST 100'DE 67 HİSSE GERİLEDİ

Dün günü 12.592,76 puandan tamamlayan BIST 100, günün ilk yarısında en düşük 12.413,39, en yüksek ise 12.547,16 puanı gördü.

Saat 13.00 itibarıyla BIST 100'e dahil hisselerden 29'u yükselirken, 67'si değer kaybetti, 4'ü yatay seyretti.

Sektör endekslerinde teknoloji yüzde 4,62, sanayi yüzde 1,81, mali endeks yüzde 0,97 ve hizmetler yüzde 0,45 geriledi.

Günün ilk yarısında en fazla işlem gören hisseler ASELSAN, SASA Polyester, Astor Enerji, Akbank ve Tüpraş oldu.

PİYASALARDA DÖVİZ, ALTIN VE PETROL

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli gösterge tahvilin bugün valörlü işlemlerinde saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,80, bileşik getirisi ise yüzde 40,19 oldu.

Aynı saatte uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1340, sterlin/dolar paritesi 1,3220 ve dolar/yen paritesi 157,7 seviyesinde bulunuyordu.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,0050 liradan, avro ise 55,5810 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı yüzde 0,8 yükselişle 4 bin 150 dolara çıkarken, kasım vadeli Brent petrolün varili yüzde 0,1 düşüşle 105,1 dolardan işlem gördü.