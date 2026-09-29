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AB'de bütçe krizi! 6 ülkeden 2 trilyon avroluk kesinti talebi

Almanya, Hollanda, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Finlandiya liderleri, 2028-2034 dönemi için önerilen yaklaşık 2 trilyon avroluk AB bütçesinin birkaç yüz milyar avro azaltılmasını talep etti. Liderler, mevcut döneme göre yüzde 60'lık artışı gerçekçi bulmadıklarını bildirdi.

AB’de bütçe krizi! 6 ülkeden 2 trilyon avroluk kesinti talebi
AA AA

Oluşturma Tarihi 29 Eylül 2026 13:27

Son Güncelleme Tarihi 29 Eylül 2026 13:36

Almanya'nın da aralarında bulunduğu 6 Avrupa Birliği (AB) ülkesi, 2028-2034 dönemini kapsayan yaklaşık 2 trilyon avroluk AB bütçesinde yüzlerce milyar avroluk kesinti yapılmasını istedi. Almanya, Hollanda, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Finlandiya liderleri, taleplerini AB Dönem Başkanı İrlanda'ya gönderdikleri mektupla iletti.

6 ÜLKEDEN BÜTÇEYE KESİNTİ ÇAĞRISI

Politico'nun haberine göre liderler, ülkelerinin AB bütçesinin yaklaşık yüzde 40'ını karşıladığını belirterek, yeni bütçenin mevcut döneme kıyasla yüzde 60 artırılmasını gerçekçi olmayan bir yaklaşım olarak değerlendirdi.

Bütçe için yeni gelir kaynakları oluşturulmasının da mali yükü ortadan kaldırmayacağına dikkati çeken liderler, nihai maliyetin Avrupa vatandaşları tarafından karşılanacağını belirterek bütçe teklifinin azaltılmasını istedi.

2 TRİLYON AVROLUK BÜTÇEDE HANGİ ALANLAR VAR?

AB Komisyonu, 2028-2034 döneminde tarım, savunma, altyapı ve bölgesel kalkınma gibi alanlardaki harcamaları belirleyecek yaklaşık 2 trilyon avroluk bütçe teklifini sunmuştu.

AB Dönem Başkanı İrlanda'nın, güncellenmiş bütçe rakamlarını içeren müzakere taslağını sunması bekleniyor. AB liderlerinin bütçe konusunu 15-16 Ekim'de Brüksel'de düzenlenecek zirvede ele alması planlanıyor.

YENİ BÜTÇE 2028'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

AB bütçesi, kurallar gereği harcamaların üst sınırlarının belirlendiği 7 yıllık dönemler için hazırlanıyor. AB ülkelerinin temsilcileri, 2028-2034 dönemini kapsayacak yeni Çok Yıllı Mali Çerçeve üzerindeki çalışmalarını ve müzakerelerini sürdürüyor.

Yeni bütçenin 1 Ocak 2028'de yürürlüğe girebilmesi için siyasi anlaşmaya varılması gerekiyor. Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin kararın alınabilmesi için Avrupa Parlamentosunun onayı ve üye ülkelerin AB Konseyinde oy birliği gerekiyor.

Uzun vadeli bütçe görüşmelerinde üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacağı ve kaynakların hangi alanlara yönlendirileceği gibi konular öne çıkıyor.

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