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Bitcoin'de kritik eşik test ediliyor: Gözler Fed ve PCE öncesi önemli seviyelerde

Bitcoin, ABD 10 yıllık tahvil faizinin 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından 83 bin 100 doların hemen üzerinde işlem görüyor.

Bitcoin’de kritik eşik test ediliyor: Gözler Fed ve PCE öncesi önemli seviyelerde

Oluşturma Tarihi 29 Eylül 2026 11:53

Bitcoin, salı günü Asya işlemlerinde yüzde 1'e yakın değer kaybederek 83 bin 100 dolar seviyesinin hemen üzerinde işlem gördü. Lider kripto para, geçen haftaki işlem aralığının alt sınırını test ederken, yükselen ABD tahvil faizleri ve petrol fiyatları piyasaların odağında bulunuyor.

KRİPTO PARA PİYASASINDA DÜŞÜŞ HAKİM

Bitcoin'deki geri çekilmenin yanı sıra diğer büyük kripto paralarda da satışlar görüldü. ZEC yaklaşık yüzde 12 düşerek 1.380 dolar seviyesine geriledi ve büyük tokenlar arasında en sert kaybı yaşadı.

SOL ve HYPE yüzde 3 ila yüzde 4 arasında değer kaybederken, DOGE yüzde 3, BNB yüzde 2 ve XRP yaklaşık yüzde 2 geriledi. Ether ve TRX ise yatay seyretti.

Daha küçük kripto paralarda ise GRT yüzde 18, IMX yaklaşık yüzde 10 yükseldi. UNI ve BCH yaklaşık yüzde 10, DASH ise yüzde 7 değer kaybetti.

Toplam kripto para piyasasının değeri yaklaşık 2,86 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

BITCOIN İÇİN 82 BİN DOLAR KRİTİK SEVİYE

Piyasa değerlendirmelerine göre Bitcoin'in 82 bin dolar bölgesini yeniden test etmesi mevcut koşullarda mümkün görünüyor. Söz konusu bölge, mayıs ve eylül başında oluşan zirvelerin bulunduğu seviyeye işaret ediyor.

Bitcoin'in 80 bin doların altında kalıcı şekilde işlem görmesi, piyasadaki yükseliş beklentilerinin bir süre daha zayıf kalabileceğine yönelik önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Buna karşılık mevcut konsolidasyon sürecinin ardından yeni bir yükseliş ivmesinin oluşması halinde Bitcoin'in 90 bin doların üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

TAHVİL FAİZİ YÜKSELDİ, BITCOIN BASKI ALTINDA KALDI

Bitcoin üzerindeki baskının önemli nedenlerinden biri ABD tahvil faizlerindeki yükseliş oldu.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi Asya işlemlerinde 1 baz puan yükselerek yüzde 5,25'e çıktı. Faiz, pazartesi günü 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Tahvil getirilerinin yükselmesi, yatırımcılara daha yüksek garantili getiri sunarken herhangi bir faiz veya gelir ödemesi bulunmayan Bitcoin gibi varlıkların cazibesini azaltabiliyor.

PETROL FİYATLARI DA BASKIYI ARTIRIYOR

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1'den fazla yükselerek 107 dolara yaklaştı. İran'la yakın zamanda diplomatik bir anlaşmaya varılacağına ilişkin beklentilerin zayıflaması, petrol fiyatlarının üst üste ikinci seansta yükselmesine neden oldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceği ve bunun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeniden faiz artırabileceğine ilişkin beklentileri güçlendirebileceği değerlendiriliyor.

MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi 18 Eylül'den bu yana en düşük seviyesine gerilerken, Nasdaq 100 vadeli kontratları da yüzde 0,3 düştü.

GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANACAK PCE VERİSİNDE

Piyasalarda gözler çarşamba günü açıklanacak ABD kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verisine çevrildi.

Fed'in yakından takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan PCE'nin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi ve tahvil faizlerinin daha da yükselmesi bekleniyor.

Bu senaryo, Bitcoin'in 87 bin doların üzerindeki seviyelerden geri çekilmesinde etkili olan faiz baskısının daha da artmasına yol açabilir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#FED

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