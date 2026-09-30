Wall Street’te faiz baskısı: 30 yıllık tahvil 2002’den bu yana en yüksek seviyede

New York borsasında, tahvil faizlerindeki yükselişin devam etmesiyle negatif bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,26 düşüşle 51.349,92 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 azalışla 7.670,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 kayıpla 26.797,54 puana geriledi.

TAHVİL FAİZLERİ 19 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Petrol fiyatlarının gün içinde gerilemesine karşın yüksek seyreden enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırabileceğine ilişkin endişeler tahvil faizleri üzerinde etkili oldu.

ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi gün içinde yüzde 5,29'un üzerine çıkarak 19 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 30 yıllık Hazine tahvili faizi de yüzde 5,62 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Jeopolitik gelişmeler tarafında ise ABD-İran geriliminin çözümüne yönelik arabulucuların görüşmeleri sürdürdüğüne ilişkin haberler ve Orta Doğu'dan petrol akışının iyileştiğine dair işaretler petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.20 itibarıyla yüzde 2,6 azalarak 102,50 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 3,8 düşüşle 89,11 dolardan işlem gördü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın çok kötü bir durumda olduğunu belirterek çatışmaların çok yakında sona ereceğini ve petrol fiyatlarının eski seviyelerine gerileyeceğini savundu.

ABD'DE EKONOMİK VERİLER TAKİP EDİLDİ

Makroekonomik veri tarafında ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 1,9 arttı.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı ağustosta 7 milyon 79 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Conference Board Tüketici Güven Endeksi de eylülde 81,9'a gerileyerek 2014'ten bu yana en düşük seviyesine indi ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ MESAJLARI

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların odağında yer aldı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, enflasyon hedefine ulaşmaya yönelik risklerin arttığını, iş gücü piyasasına ilişkin risklerin ise azaldığını söyledi.

Enflasyon ve istihdama yönelik riskleri daha dengeli bir şekilde yönetebilmek için politikanın yeniden ayarlanması gerektiğini belirten Barr, "Enflasyonun hedefe makul bir süre içinde gerilemesini sağlamak amacıyla ilave politika ayarlamalarına ihtiyaç duyulması muhtemel." dedi.

New York Fed Başkanı John Williams ise bu ayki politika adımının ardından herhangi bir aciliyetin söz konusu olmadığını ifade etti.

Williams, "Ekonomi genel hatlarıyla benim öngörüm doğrultusunda bir seyir izlerse, enflasyonun hedefe daha erken bir zamanda dönmesini desteklemek amacıyla bu yılın sonlarına doğru faiz aralığında yukarı yönlü bir ayarlama daha yapılması uygun olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de enflasyonun beş buçuk yıldır yüzde 2'lik hedefin üzerinde seyretmesini "ateşle oynamak" olarak nitelendirdi.

Goolsbee, "Enflasyonun yeniden düştüğüne ve geçici olması beklenen unsurların gerçekten de ortadan kalktığına dair kanıtlar elde etmeliyiz, aksi takdirde bunlar geçici sayılmaz." şeklinde konuştu.