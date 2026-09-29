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Avrupa'nın enerji faturası kabardı: Petrol ve gaz için ek ödeme 100 milyar avroyu aştı

AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, Avrupa'nın enerji maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek ithal fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması gerektiğini söyledi. Avrupa'da doğal gaz fiyatı, 28 Şubat öncesindeki yaklaşık 30 avro seviyesinden 72 avroya çıktı.

Avrupa’nın enerji faturası kabardı: Petrol ve gaz için ek ödeme 100 milyar avroyu aştı
AA AA

Oluşturma Tarihi 29 Eylül 2026 13:21

Avrupa Birliği (AB), yükselen enerji maliyetleri ve ithal fosil yakıtlara bağımlılık nedeniyle ciddi bir enerji baskısıyla karşı karşıya. AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, bu yıl aynı miktarda petrol ve doğal gaz için 100 milyar avrodan fazla ek ödeme yapıldığını açıkladı.

"100 MİLYAR AVROYU AŞTI"

Jorgensen, AB Dönem Başkanı İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen AB enerji bakanları toplantısının girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın enerji konusunda çok ciddi bir durumda olduğunu belirten Jorgensen, "Bu yıl, tek bir molekül daha fazla gaz ya da petrol almadan enerji için ödediğimiz ekstra tutar 100 milyar avroyu aştı." diye konuştu.

Jorgensen, dünyanın başka bölgelerinden gelen enerji kaynaklarına bağımlılığın kötü ve sürdürülemez olduğunu ifade etti.

Küresel enerji fiyatlarındaki yükselişin AB vatandaşları ve sanayisi üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Jorgensen, "Bu bağımlılıktan kurtulmamız gerekiyor. Fosil yakıtların, yani ithal edilen, kirli ve pahalı moleküllerin yerini yerel kaynaklı enerjiyle değiştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ FİYATI 72 AVROYA ÇIKTI

Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında da dikkat çekici artış yaşandı. Avrupa'nın doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat öncesinde doğal gazın megavatsaat fiyatı yaklaşık 30 avro seviyesindeydi.

Bugün ise Avrupa piyasalarında doğal gazın megavatsaat fiyatı yaklaşık 72 avro seviyesinde bulunuyor.

AB genelinde doğal gaz depolarının doluluk oranı da yüzde 70 civarında seyrediyor. Bu seviyenin geçmiş yılların aynı dönemlerinin oldukça altında olduğu belirtildi.

ABD'NİN DİZEL İHRACATI PLANI DA GÜNDEMDE

Jorgensen, ABD'nin dizel ihracatını yasaklama planına ilişkin soruya da yanıt verdi.

"Amerikalı mevkidaşıma ve kamuoyuna çok net bir mesaj ilettim. İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde enerjinin serbestçe akmaması ne ABD'nin ne de bizim çıkarımızadır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Jorgensen'in geçen hafta üye ülkelerin enerji bakanlarına gönderdiği mektup da basına sızmıştı. Jorgensen, mektubunda üye ülkelerden doğal gaz ve elektrik talebini azaltacak tedbirler uygulamalarını istemişti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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