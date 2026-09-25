Küresel piyasalarda "tahvil" fırtınası duruldu

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeni bir anlaşma sağlanabileceği beklentilerinin enerji arzına ilişkin endişeleri azaltması ve tahvil piyasalarındaki satış dalgasının durulmasıyla toparlanma eğilimine girdi. ABD'li ve İranlı müzakerecilerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak kademeli bir anlaşmayı görüştüklerine ilişkin haberler, petrol fiyatlarındaki yükselişi frenledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın ABD ile savaş peşinde olmadığını ve müzakereye dayalı bir anlaşma sağlama konusunda istekli olduğunu belirtti.

Söz konusu gelişmelerle New York borsası teknoloji hisseleri öncülüğünde iki günlük kayıplarının bir kısmını telafi ederken, yeni işlem gününde Asya tarafında Japonya piyasalarında risk iştahının arttığı görüldü.

TAHVİL FAİZİ ZİRVEYE YAKIN, PETROL GERİLEDİ

Petrol fiyatlarında gerileme yaşansa da enerji arzına ilişkin risklerin maliyet kanalıyla enflasyonu tetikleyerek başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarını para politikasında sıkılaşmayı hızlandırmaya yöneltebileceği endişesi piyasalardaki risk unsuru olmayı sürdürüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 5,23'e çıkarak son 19 yılın zirvesini gördü. Tahvil faizi yeni günde yüzde 5,19'da dengelenirken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 düşüşle 105,6 dolarda bulunuyor.

Analistler, petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmaların varlık fiyatlarında belirgin oynaklıklara yol açtığını belirterek, bu durumun dünya genelinde üretim aktivitesini olumsuz etkilemeye devam ettiğini kaydetti.

TRUMP-Şİ GÖRÜŞMESİ PİYASALARIN ODAĞINDA

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in gerçekleştirdiği görüşme de yatırımcıların odağında yer aldı. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi onuruna Beyaz Saray'da verdiği akşam yemeğinde iki ülke ilişkilerinden övgüyle bahsetti.

ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin son dönemde "iyileştiğini" vurgulayan Trump, "İki ülkenin liderleri olarak farklı sistemleri temsil ettiğimizi biliyoruz; ancak halklarımız arasındaki bağlar devam ediyor. İlişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı." dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi ise iki ülkenin "yeni bir ticaret düzenlemesinde anlaştıklarını" bildirdi. Bu gelişmeler, küresel ticarete ilişkin soru işaretlerinin bir nebze giderilmesini sağladı.

ABD EKONOMİSİ İSTİHDAM GÜCÜNÜ KORUYOR

ABD'de cari işlemler açığı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 15,7 artarak 246 milyar dolara yükseldi. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 19 Eylül ile biten haftada 197 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün ABD ekonomisinin istihdam yaratma gücünü koruduğuna işaret ettiğini belirtti. Güçlü istihdam görünümünün enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri artıran bir unsur olarak öne çıktığını kaydetti.

ABD'de yeni konut satışları da ağustosta aylık yüzde 6,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Fed'e ilişkin şahin beklentilerin devam etmesiyle dolar diğer para birimleri karşısında güçlenmeyi sürdürdü. Dolar endeksi dün yüzde 0,1 artışla 101,3 seviyesine çıkarak yükselişini dördüncü işlem gününe taşıdı. Endeks yeni günde ise yatay seyrediyor.

Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri nedeniyle alternatif maliyeti artan altının ons fiyatı dün yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 273 dolara geriledi. Altının onsu yeni işlem gününde de yüzde 0,3 azalışla 4 bin 260 dolardan alıcı buluyor.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 ve Nasdaq endeksleri yatay seyrederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,31 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

AVRUPA BORSALARINDA SATIŞ BASKISI

Avrupa borsalarında dün satıcılı bir seyir izlendi. Jeopolitik belirsizliklerle yüksek seyreden enerji fiyatları bölge piyasaları üzerinde etkili oldu.

ABD'nin dizel ihracatını kısıtlayacağına yönelik haber akışı da enerji konusunda sıkışık olan Avrupa ekonomilerinin süreçten olumsuz etkilenebileceği değerlendirmelerini öne çıkardı.

Bölgede jeopolitik gelişmeler yakından takip edilirken, Rusya'nın Perm bölgesinde ülkenin en büyük petrol rafinerilerinden Permnefteorgsintez'in bulunduğu sanayi bölgesine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği bildirildi. Rostov bölgesinde ise İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ukrayna Fonu kapsamında ülkeye yaklaşık 3 milyar avro daha aktarılmasını onayladı. AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın yeniden inşası ve reformlarını desteklemek amacıyla oluşturulan Ukrayna Fonu kapsamında 8. düzenli ödemenin yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, fonun 8. düzenli ödemesi kapsamında aktarılacak tutarın yaklaşık 800 milyon avrosunun ilk kez Ukrayna Destek Kredisi'nden karşılanacağı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham ise İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki eylemleri karşısında sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Çocuklar da dahil olmak üzere çok fazla insan öldü. Çok az yardım bölgeye girebiliyor. Bu durum çok uzun zamandır devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Gelişmelerin ardından İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,85, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,57 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise güne karışık başladı.

ASYA'DA İŞLEM HACMİ DÜŞÜK

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde Japonya hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Güney Kore ve Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olurken, bölge piyasalarının bir kısmının kapalı olması işlem hacimlerinin düşük seyretmesine neden oldu.

Açık olan Japonya'da ise risk iştahının canlı kaldığı görüldü. Çin Devlet Başkanı Şi'nin ABD ziyareti ve Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeler bölge piyasalarının odağında kalmaya devam ediyor.

Analistler, ABD-Çin ticaret ateşkesinin 10 Ocak'a kadar uzatılmasının olumlu olduğunu ancak nadir toprak elementleri gibi kritik konularda belirgin bir ilerleme kaydedilmemesinin ticaret alanında bazı riskleri gündemde tuttuğunu belirtti.

Dolar/yen paritesinde son 5 işlem gününde görülen yükseliş de Japon ekonomi yönetiminin yene müdahale edebileceği beklentileriyle tersine döndü. Parite yüzde 0,4 düşüşle 158,18 seviyesinde bulunuyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 düştü.

BORSA İSTANBUL'DA SERT KAYIP

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 2,74 değer kaybıyla 12.888,33 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,07 yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da fon soruşturmalarına ilişkin değerlendirmesinde, "Yargımız aynı şekilde kapsamlı bir soruşturma başlattı, bazı gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Şunun bilinmesini isterim. Sorumluluğu olan kim varsa, bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır." dedi.

Dolar/TL dün günü 48,8910'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 48,9580'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Michigan tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 puanın destek, 13.000 ve 13.100 puanın direnç konumunda olduğu kaydedildi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, ekim ayı GfK tüketici güven endeksi

15.30 ABD, ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri

17.00 ABD, eylül ayı Michigan tüketici güven endeksi

17.00 ABD, eylül ayı Michigan enflasyon beklentisi

Çin'de piyasalar kapalı olacak