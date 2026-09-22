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Avrupa'da doğal gaz fiyatları 3 haftanın dibine geriledi

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açabileceğine ilişkin haberlerin ardından megavatsaat başına 70 avronun altına indi. TTF'de ekim vadeli doğal gaz kontratları yüzde 5,6 gerileyerek 69,15 avroya düştü.

Avrupa’da doğal gaz fiyatları 3 haftanın dibine geriledi
AA AA

Oluşturma Tarihi 22 Eylül 2026 15:15

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukayı kaldırması halinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açabileceğine ilişkin haberlerin ardından son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi. Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de ekim vadeli kontratların megavatsaat fiyatı yüzde 5,6 düşüşle 69,15 avroya indi.

FİYATLAR 70 AVRONUN ALTINA GERİLEDİ

TTF'de ekim vadeli doğal gaz kontratları pazartesi gününü 73,25 avrodan tamamladı.

Fiyatlar bugün saat 13.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,6 azalarak 69,15 avroya geriledi.

Japonya'nın Kyodo Haber Ajansına göre İran, ABD'nin deniz ablukasını kaldırması ve diplomasiye dönmesi halinde Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içinde yeniden açmaya hazır olduğunu Washington'a iletti.

İsmi açıklanmayan İranlı bir hükümet yetkilisi, teklifin arabulucular aracılığıyla ABD'ye ulaştırıldığını ve iki ülke arasında kalıcı bir ateşkes sağlanması amacıyla müzakerelerin yeniden başlatılmasının önerildiğini söyledi.

Asya'da LNG talebinin, özellikle Çin ve Japonya'da zayıf seyretmesi de doğal gaz fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artıran unsurlar arasında yer aldı.

AVRUPA'NIN GAZ DEPOLARI GEÇEN YILIN GERİSİNDE

Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 69,94 seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 81,85 seviyesindeydi.

Norveç'in doğal gaz ihracatı ise bakım çalışmaları nedeniyle kısıtlı seyretmeye devam ediyor. Ülkenin doğal gaz ihracat kapasitesinin, Avrupa'da kış öncesi talebin arttığı döneme hazırlık amacıyla yürütülen planlı bakım çalışmaları nedeniyle eylül sonuna kadar yaklaşık yüzde 20 azalması bekleniyor.

Avrupa'nın en büyük doğal gaz üreticisi olan Norveç, kıtanın doğal gaz talebinin yüzde 30'dan fazlasını karşılıyor.

SICAK HAVA TALEBİ BASKILAYABİLİR

Analistler, Avrupa'da önümüzdeki iki haftada beklenen sıcak hava nedeniyle ısınma amaçlı doğal gaz talebinin azalacağını ve bunun fiyatlardaki düşüşü destekleyeceğini öngörüyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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