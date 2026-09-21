Almanya’da enflasyon bir süre daha yüksek kalacak

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) raporunda, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle artan enerji maliyetlerinin etkisiyle ülkede enflasyonun bir süre daha yüksek kalacağı bildirildi.

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik eylül ayı raporu yayımlandı.

Raporda, Alman ekonomisinin yaz aylarında zayıf ihracat, düşen tüketim ve kuraklık nedeniyle ivme kaybettiği ancak yılın geri kalanında yeniden toparlanma eğilimine gireceği belirtildi.

Ağustos ayında yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşen enflasyonun bir süre daha yüksek kalacağı ifade edilen raporda, akaryakıt ve işlenmiş petrol ürünlerindeki yüksek fiyatlar, düşük gaz stokları ve enerji maliyetlerinin ekonominin diğer alanlarına yayılma riski gerekçe gösterildi.

Raporda, "Yalnızca ham petrolün değil, aynı zamanda gaz ve elektriğin de kalıcı olarak yüksek seyreden fiyatları, doğrudan ve dolaylı etkileri artırabilir ve enflasyon oranının yüzde 2'ye dönüşünü geciktirebilir." ifadeleri kullanıldı.

"EKONOMİDEKİ YAVAŞLAMA GEÇİCİ FAKTÖRLERDEN KAYNAKLANIYOR"

Alman ekonomisinin 2026'nın üçüncü çeyreğinde yalnızca hafif büyüme kaydedeceği aktarılan raporda, bu yavaşlamanın geçici faktörlerden kaynaklandığı bildirildi.

Raporda, söz konusu olumsuz etkilerin ortadan kalkmasıyla güçlü bir toparlanmanın başlayacağı ve ekonominin ana büyüme rotasından sapmadığı vurgulanarak, bu durumun Orta Doğu'daki çatışmaların seyrine ve önemli su yollarındaki seviyelerin ne kadar sürede normale döneceğine bağlı olduğu ifade edildi.

REN NEHRİ'NDEKİ DÜŞÜK SU SEVİYESİ SANAYİYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Temmuz 2026'da mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretiminin ve satışların hem önceki aya hem de bir önceki çeyreğe kıyasla belirgin şekilde gerilediği kaydedilen raporda, bu düşüşte Ren Nehri'ndeki su seviyesinin azalması nedeniyle mal taşımacılığının aksamasının ve nakliye maliyetlerinin keskin bir şekilde artmasının etkili olduğu ifade edildi.

Raporda, bu durumdan kimya, metal üretimi, koklaşabilir kömür tesisleri ve petrol rafinerileri gibi sektörlerin doğrudan etkilendiği, fiyatlardan arındırılmış ihracat rakamlarının da temmuz ayında gözle görülür bir düşüş kaydettiği aktarıldı.