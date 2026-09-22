Dünya enerjide yeni darboğazda! Şebeke bağlantıları sorunu büyüyor

Küresel yenilenebilir elektrik kurulu gücü 2025 sonunda 5,15 teravata ulaşırken, şebeke altyapısının kapasite artışına ayak uyduramaması enerji dönüşümünün önündeki önemli sorunlardan biri haline geldi. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), COP31 Başkanlığı ve Küresel Yenilenebilir Enerji İttifakı (GRA) işbirliğiyle hazırlanan rapora göre, dünya genelinde ileri aşamadaki yaklaşık 2 bin 500 gigavatlık yenilenebilir enerji, depolama ve büyük elektrik yükü projesi şebeke bağlantı sıralarında bulunuyor.

2030 HEDEFİ İÇİN YILLIK 1,2 TERAVAT YENİ KAPASİTE GEREKİYOR

"BAE Mutabakatı'nın Hayata Geçirilmesi: 2030'a Kadar Yenilenebilir Enerji Kapasitesinin Üç Katına ve Enerji Verimliliğinin İki Katına Çıkarılmasına Yönelik İlerlemenin İzlenmesi" raporuna göre, dünya genelinde 2025'te 693 gigavat yeni yenilenebilir elektrik kapasitesi devreye alındı. Böylece yıllık büyüme oranı yüzde 15,5'in üzerine çıktı.

Küresel yenilenebilir kapasitenin 2030'a kadar 11,2 teravata çıkarılması için 2026-2030 döneminde her yıl ortalama yaklaşık 1,2 teravat yeni kapasite eklenmesi gerekiyor.

2025'te kaydedilen büyüme oranının bu on yılın kalanında korunması halinde küresel yenilenebilir kurulu gücün 2030 sonunda 10,6 teravata ulaşacağı hesaplanıyor. Bu durumda 11,2 teravatlık hedefin yaklaşık 600 gigavat altında kalınacak.

Bu nedenle 2030'a kadar yaklaşık 6,02 teravat ilave yenilenebilir elektrik kapasitesine ihtiyaç duyuluyor. 2025'teki 693 gigavatlık ilave kapasiteyle karşılaştırıldığında, 2026-2030 döneminde yıllık ortalama yaklaşık 1,2 teravat yeni kapasitenin sisteme eklenmesi gerekiyor.

ŞEBEKE BAĞLANTISI 2 BİN 500 GİGAVATLIK PROJEYİ BEKLETİYOR

Raporda, bazı pazarlarda şebeke planlamasının yenilenebilir kapasite ve elektrik talebindeki artışa ayak uyduramaması nedeniyle bağlantı bekleme sürelerinin yükseldiği belirtildi.

Şebeke kapasitesindeki sınırlamalar yalnızca yeni üretim tesislerinin nerede sisteme bağlanabileceğini değil, yeni elektrik talebinin hangi bölgelerde karşılanabileceğini de kısıtlıyor.

Dünya genelinde ileri aşamadaki yaklaşık 2 bin 500 gigavatlık yenilenebilir enerji, depolama ve büyük elektrik yükü projesi bağlantı kuyruğunda bulunuyor.

ABD'de şebeke bağlantı başvuruları 2024'teki 2 bin 290 gigavatlık zirvenin ardından 2025 sonunda 2 bin 60 gigavata geriledi. Yalnızca 549 gigavatlık kapasitenin taslak veya imzalanmış bağlantı anlaşmasına sahip olduğu belirtiliyor. Ülkede bağlantı başvurusundan işletmeye geçişe kadar geçen medyan süre ise 5 yılı aşmış durumda.

Avrupa Birliği'nde 340 gigavattan fazla proje bağlantı anlaşmasına sahip bulunurken, yaklaşık 700 gigavatlık ilave proje bağlantı kuyruğunda yer alıyor.

YENİLENEBİLİR ÜRETİMDE KISINTILAR ARTIYOR

Şebeke kısıtları, yenilenebilir elektrik üretimindeki kısıntıların da önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Almanya, Fransa ve Hollanda'da 2025'te toplam 3,9 teravatsaat yenilenebilir elektrik üretimi kısıntıya uğradı. Bu miktar 2024'e göre yüzde 21 artarak rekor seviyeye ulaştı.

İngiltere'de rüzgar enerjisindeki kısıntı ise 2020'de yaklaşık 3,8 teravatsaat seviyesindeyken 2025'te 10 teravatsaate yükseldi. Raporda, şebeke sınırlamalarının bu kısıntının önemli nedenlerinden biri olduğu, sistem kısıtları ile yenilenebilir üretimin talebi aştığı dönemlerin de etkili olduğu ifade edildi.

IRENA'nın güncellenmiş 1,5 derece senaryosuna göre, yenilenebilir kapasitenin üç katına çıkarılması hedefi doğrultusunda şebekelerin modernizasyonu, güçlendirilmesi, genişletilmesi ve dayanıklılığının artırılması için 2030'a kadar yıllık yaklaşık 902 milyar dolar yatırım gerekiyor.

Buna karşılık, iletim ve dağıtım şebekelerine yönelik yıllık yatırım 2025'te yaklaşık 450 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

MEVCUT ŞEBEKEYLE 1,6 TERAVATA KADAR KAPASİTE AÇILABİLİR

Rapora göre, yeni şebeke hatları tamamlanmadan önce mevcut sistemin bağlantı kapasitesinin daha etkin kullanılmasına yönelik çözümler de bulunuyor.

Şebeke geliştirme teknolojileri ile daha esnek bağlantı düzenlemelerinin birlikte kullanılması halinde dünya genelinde ileri aşamadaki 1,2 ila 1,6 teravatlık projenin bağlantısına imkan verecek kapasitenin açığa çıkarılabileceği hesaplanıyor.

Mevcut hidroelektrik santrallerinin bağlantı noktalarının rüzgar ve güneş projeleriyle hibrit kullanılması da şebekenin daha etkin değerlendirilmesine yönelik seçenekler arasında gösteriliyor.

Avrupa Birliği üyesi 7 ülkedeki mevcut hidroelektrik tesislerinin hibrit hale getirilmesiyle mevcut bağlantı noktalarına 25 gigavat ilave rüzgar ve güneş kapasitesi bağlanabileceği hesaplanıyor.

DEPOLAMA YATIRIMLARI HIZLANIYOR

Elektrik sistemlerinin artan yenilenebilir üretimi karşılayabilmesi açısından enerji depolamanın da önemli bir esneklik kaynağı olduğu belirtiliyor.

Küresel batarya depolama sistemlerine 2025'te yaklaşık 112 gigavat güç ve 307 gigavatsaat enerji kapasitesi eklendi. Bu, 2024'te eklenen 76 gigavatlık güç kapasitesine göre yüzde 48 artış anlamına geliyor.

Pompaj depolamalı hidroelektrik dahil enerji depolamaya yapılan yatırım da 2025'te yıllık bazda yüzde 33 artarak 103 milyar dolara ulaştı.

Yıllık yeni güneş kapasitesi ile depolama kapasitesi ilaveleri arasındaki oran 2016'da 56'ya 1 seviyesindeyken, 2025'te 6'ya 1'e geriledi. Bu oranın 2026'da 4'e 1'e düşmesi bekleniyor.

Raporda, yenilenebilir elektrik üretiminin daha yüksek oranlarda sisteme entegre edilebilmesi için şebekelerin genişletilmesi ve modernize edilmesi, enerji depolamanın yaygınlaştırılması, daha esnek bağlantı düzenlemelerinin geliştirilmesi ve mevcut şebeke kapasitesinin daha etkin kullanılması gerektiği vurgulandı.