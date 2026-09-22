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Asya borsalarında risk iştahı arttı! Hindistan negatif ayrıştı

Asya piyasalarında teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki yükselişler risk iştahını destekledi. Güney Kore, Çin ve Hong Kong borsaları yükselirken Hindistan'da Sensex geriledi.

Asya borsalarında risk iştahı arttı! Hindistan negatif ayrıştı
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Oluşturma Tarihi 22 Eylül 2026 10:38

Asya borsaları, teknoloji hisselerinde görülen yükselişlerin etkisiyle Hindistan hariç pozitif seyrediyor. Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik iyimserlik ile ABD ve İran arasında diplomatik çözüm sağlanabileceğine ilişkin beklentiler alış ağırlıklı görünümü destekliyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ PİYASALARI DESTEKLEDİ

Şirketlerin yapay zeka yatırımlarının karşılık bulabileceğine yönelik beklentiler ve ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla hafifleyebileceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesi küresel piyasaların seyrinde etkili oluyor.

Teknoloji ve yarı iletken şirketlerinin yeni ürünlerini piyasaya sürmeye devam etmesi, bu ürünlere yönelik talebin süreceğine ilişkin beklentileri artırdı. Bu gelişmeler teknoloji şirketlerinin hisselerinde yükselişi beraberinde getirdi.

New York borsasındaki pozitif seyir de yeni günde Asya piyasalarına taşındı. Teknoloji hisselerindeki yükselişler bölgede risk iştahının artmasına katkı sağladı.

ASYA'DA ÖNE ÇIKAN HİSSELER

Bölgede teknoloji şirketlerinin hisselerinde yükselişler görüldü. SK Hynix'in hisseleri yüzde 0,37, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 2,01, Alibaba'nın hisseleri yüzde 1,69, Baidu'nun hisseleri yüzde 0,11 ve Tencent'in hisseleri yüzde 4,51 arttı.

Öte yandan Çin Komünist Partisinin, parti teşkilatlanması ve ideolojiyle bağlantılı konuları ele alacağı 5. oturumunu 26-29 Ekim'de başkent Pekin'de gerçekleştireceği bildirildi.

BORSALARDA SON DURUM

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,15 artışla 7.017,91 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 kazançla 3.951 puanda bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 25.058 puan seviyesine çıktı.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 azalışla 74.461 puan seviyesinde bulunuyor.

Japonya'da ise tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmiyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ASYA #HİNDİSTAN #NEW YORK BORSA

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