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Gram altın 6 bin 780 liradan işlem görüyor

Gram altın, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 6 bin 780 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 103 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 208 liradan satılıyor

Gram altın 6 bin 780 liradan işlem görüyor
AA AA

Oluşturma Tarihi 22 Eylül 2026 09:48

Gram altın dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 azalışla 6 bin 814 liradan tamamlamıştı.

Yeni günde de satıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 6 bin 780 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 103 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 208 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 4 bin 319 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gelmesi beklenen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu belirtmesi jeopolitik tansiyonun düşebileceğine ilişkin umutları artırdı.

Diğer taraftan Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılacak görüşmeden yapıcı sonuçların çıkabileceğine yönelik iyimserlik de küresel piyasalardaki risk iştahını destekliyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, merkez bankasının tekrarlanan ve kalıcı hale gelen arz şoklarını görmezden gelemeyeceğini ve ekonomik sıkıntılara yol açabilecek bir yanıt vermek zorunda olduğunu vurguladı.

Yatırımcılar, para politikasının seyrine ilişkin ipuçları için Fed yetkililerinin açıklamalarını bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini söyledi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU #NEW YORK #AVRO BÖLGESİ #GRAM ALTIN

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