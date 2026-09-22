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Kritik mineraller için yeni ortaklık: ABD ve İtalya imzayı attı

ABD ve İtalya, kritik mineraller alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla mutabakat zaptına imza attı. Anlaşma kapsamında iki ülke arasında ortak bir çalışma grubu oluşturuldu.

Kritik mineraller için yeni ortaklık: ABD ve İtalya imzayı attı
AA AA

Oluşturma Tarihi 22 Eylül 2026 09:26

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, New York'ta gerçekleştirdikleri görüşmede kritik mineraller alanında işbirliğine ilişkin "İtalya-ABD Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

TEDARİK ZİNCİRLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ ELE ALINDI

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rubio ile Tajani'nin New York'ta bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik fırsatların ele alındığı, bu kapsamda tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesinin de değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, kritik mineraller alanında işbirliğini ilerletmek amacıyla "İtalya-ABD Mutabakat Zaptı"nın imzalandığı belirtildi.

ORTAK ÇALIŞMA GRUBU KURULDU

Mutabakat kapsamında kritik mineraller konusunda iki ülke arasındaki işbirliğini ilerletmek üzere ortak bir çalışma grubunun oluşturulduğu aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu çalışma grubunun kritik mineraller alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek amacıyla oluşturulduğunu bildirdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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