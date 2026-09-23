ABD-İran temasları piyasaları etkiledi: Gözler şimdi PMI verilerinde

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslara ilişkin iyimserlik risk iştahını artırırken, enerji fiyatlarında geri çekilme görüldü. İran'ın şartların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içinde yeniden açabileceğini duyurması ve Orta Doğu ile Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler, petrol arzına yönelik endişelerin azalmasına katkı sağladı.

ABD Başkanı Donald Trump da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında İran'la anlaşmaya ilişkin, "Seçimlerden hemen sonra (İran'la) bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil." dedi.

BRENT PETROL 100 DOLARIN ALTINA İNDİ

Jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik beklentiler petrol fiyatlarını aşağı çekti. Dün yüzde 1,1 gerileyerek 99,3 dolara inen kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı, yeni günde de yüzde 1,3 düşerek 97,9 dolar seviyesinde işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, küresel enflasyon endişelerini bir miktar hafifletirken tahvil piyasalarındaki baskının da azalmasına katkı sağladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar bir kez daha faiz artırabileceğine yönelik beklentiler sınırlı ölçüde geriledi. Ancak söz konusu ihtimalin piyasalarda güçlü şekilde fiyatlanmaya devam ettiği belirtildi.

GÖZLER PMI VERİLERİNDE

Küresel piyasalarda bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Analistler, PMI verilerinin küresel ekonomik aktivitenin seyrine ilişkin önemli sinyaller vereceğini belirtti. Verilerin, devam eden enflasyon riskleri karşısında merkez bankalarının gelecek dönemde atabileceği politika adımlarına ilişkin de ipuçları sunabileceği ifade edildi.

ALTINDA DOLAR VE TAHVİL BASKISI

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,97 seviyesinde yatay seyrederken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100,7 seviyesine çıktı.

Dolar endeksi ve tahvil faizlerinin yüksek seviyelerini korumasıyla ons altın yüzde 0,3 değer kaybederek 4.345 dolar seviyesine geriledi.

ABD borsalarında ise S&P 500 endeksi yatay seyrederken Nasdaq endeksi yüzde 0,45 yükseldi. Dow Jones endeksi yüzde 0,36 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratları güne pozitif başladı.

AVRUPA BORSALARINDA KARIŞIK SEYİR

Avrupa borsalarında dün karışık bir görünüm izlendi. Jeopolitik gelişmeler ve BM Genel Kurulu'ndan gelen mesajlar bölge piyasalarının gündeminde yer aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Zelenskiy, üç ülke liderinin bir araya gelmesi halinde savaşla ilgili önemli konuların ele alınabileceğini belirterek, "Üçlü bir görüşmeye hazırım ama Putin'in buna hazır olduğunu düşünmüyorum. Savaşı bitirmeye hazır değil." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de kamu borçlanması ağustosta 18,3 milyar sterline ulaştı. Bu rakam hükümetin resmi tahmininin 3,5 milyar sterlin üzerinde gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre 2,9 milyar sterlin arttı.

Avrupa Birliği ülkeleri ise iş insanları Alişer Usmanov ile Mihail Fridman'ın yaptırım listesinden çıkarılması konusunda anlaşırken, 3 binden fazla kişi ve kuruluşa yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin 36 ay uzatılmasını kararlaştırdı.

Bu gelişmelerin ardından FTSE 100 yüzde 0,29, FTSE MIB 30 yüzde 0,53 geriledi. CAC 40 yüzde 0,2 yükselirken DAX 40 yatay seyretti.

ASYA PİYASALARINDA KARIŞIK GÖRÜNÜM

Asya borsalarında da karışık seyir öne çıktı. Japonya borsaları bugün de kapalı kalırken, enerji maliyetlerindeki gerilemeye rağmen bölgedeki risk iştahının sınırlı kaldığı görüldü.

Piyasalarda ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in olası görüşmesi izleniyor. Çin Dışişleri Bakanlığı, Şi'nin Trump'ın daveti üzerine 23-25 Eylül tarihlerinde Washington'a resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ise Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile yaptığı telefon görüşmesinde, Çin ve Avrupa Birliği'nin stratejik ortaklar olduğunu ve ticaret savaşına girmemeleri gerektiğini belirtti.

Kapanışa yakın Kospi yüzde 0,5 yükselirken Hang Seng yüzde 0,9, Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 geriledi.

BORSA İSTANBUL'DA GÖZLER 13.000 PUANIN ÜZERİNDE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,04 kayıpla 13.198,84 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise akşam seansında yüzde 0,30 yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin korunması gerektiğini belirterek, "Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz." dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi ve şoklara karşı dirençli ekonomisiyle çatışmaların ortasında istikrar adası olmayı sürdürdüğünü vurgulayarak, "Ülkemiz, Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak kıtanın refah ve güvenliğinin temininde önemli roller üstlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Trump'ın katılımıyla gerçekleşen İran konulu Körfez İşbirliği Konseyi toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Ona çalışıyoruz ve bu gayretlerimizle bir an önce Körfez'deki sıkıntıları aşabilmek için." yanıtını verdi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan da New York'ta düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı'nda yaptığı sunumda, "Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, veriler daha zorlu arz koşullarına rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğine işaret ediyor." dedi.

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli ise tutuklandı.

Dolar/TL dün 48,7830 seviyesinden kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 yükselişle 48,8370 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, finansal hizmetler güven endeksi ve hanehalkı beklenti anketinin; yurt dışında ise küresel PMI verilerinin izleneceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100'de 13.100 ve 13.000 puan destek, 13.400 ve 13.500 puan ise direnç olarak öne çıkıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı hanehalkı beklenti anketi

10.00 Türkiye, eylül ayı sektörel enflasyon beklentileri

10.00 Türkiye, eylül ayı finansal hizmetler güven endeksi

10.30 Almanya, eylül ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, eylül ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.30 İngiltere, eylül ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.45 ABD, eylül ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

Japonya'da piyasalar kapalı olacak