ABD’de işe alımlar hızlandı: Haftalık istihdam 20 bine çıktı

ABD'de haftalık istihdam artışı yükseldi. Automatic Data Processing Inc. (ADP) tarafından salı günü yayımlanan güncellemede, 5 Eylül'de sona eren haftada ülkede ortalama 20 bin kişilik istihdam artışı gerçekleştiği açıklandı.

İŞE ALIMLAR ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE HIZLANDI

ADP, yayımladığı güncellemede işe alımların önceki haftaya göre hızlandığına dikkat çekti. Bir önceki raporda haftalık istihdam artışı 16 bin 250 olarak açıklanmıştı.

ADP, açıklanan son verinin öncü nitelikte olduğunu ve daha sonra değişebileceğini belirtti.