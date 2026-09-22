VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,47 artışla 16.464,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselmeye devam ederek yüzde 0,50 artışla 16.544,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,62 artarak 16.567,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki yükselişler ile ABD ve İran arasında diplomatik çözüm sağlanabileceğine yönelik iyimserlikle pozitif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.600 ve 16.700 puanın direnç, 16.300 ve 16.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.