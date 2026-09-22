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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,62 yükselişle 16.567,00 puandan başladı.

VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
AA AA

Oluşturma Tarihi 22 Eylül 2026 09:31

Dün alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,47 artışla 16.464,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselmeye devam ederek yüzde 0,50 artışla 16.544,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,62 artarak 16.567,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki yükselişler ile ABD ve İran arasında diplomatik çözüm sağlanabileceğine yönelik iyimserlikle pozitif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.600 ve 16.700 puanın direnç, 16.300 ve 16.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI #BIST 30 #AVRO BÖLGESİ

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