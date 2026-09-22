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Ne altın ne de gümüş! Arz endişesiyle fiyatlar yeniden yükselişte

Çin’de bakır stoklarının 2023’ten bu yana en düşük seviyeye inmesi ve mevsimsel talebin artması, arz sıkışıklığı endişelerini güçlendirdi. Londra Metal Borsası’nda üç aylık bakır kontratı yüzde 0,7 yükselerek ton başına 14 bin 763 dolara çıktı.

Ne altın ne de gümüş! Arz endişesiyle fiyatlar yeniden yükselişte

Oluşturma Tarihi 22 Eylül 2026 16:24

Bakır fiyatları, Çin'de azalan stoklar ve artan fiziki talebin arz sıkışıklığı endişelerini artırmasıyla yükselişini sürdürüyor. Bakır fiyatındaki yükseliş, son dört ayın en uzun serilerinden birine doğru ilerliyor.

ÇİN'DE BAKIR STOKLARI DİBE GERİLEDİ

Şanghay Metal Piyasası verilerine göre, Çin'e ulaşan ithal bakırın önemli bir bölümü depolara girmek yerine doğrudan üreticilere yöneldi. Bu durum, spot piyasada arzın sınırlı kalmasına yol açtı.

Şanghay'daki bakır katot stokları 43 bin 900 tona gerileyerek 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Tatiller öncesinde bazı üreticilerin stoklarını artırması da talebi destekledi.

ABD'NİN GÜMRÜK VERGİSİ İHTİMALİ DE PİYASAYI ETKİLİYOR

ABD'nin rafine bakıra yönelik olası gümrük vergileri de küresel arz dengesine ilişkin endişeleri etkiliyor. Bakır fiyatı 10 Eylül'de ton başına 14 bin 875 dolarla rekor seviyeyi görmüştü.

Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır kontratı yüzde 0,7 artışla ton başına 14 bin 763 dolara yükseldi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#LONDRA METAL BORSASI #ÇİN #ABD

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