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Fransa'da ekonomik endişeler artıyor! Tüketici güveni 13 yılın en düşük seviyesinde!

Fransa'da tüketici güveni, son dönemde tırmanışa geçen protestolar, artan işsizlik ve fiyat artışlarının etkisiyle ekimde 13 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Fransa’da ekonomik endişeler artıyor! Tüketici güveni 13 yılın en düşük seviyesinde!
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Oluşturma Tarihi 27 Ekim 2026 12:49

Son Güncelleme Tarihi 27 Ekim 2026 13:00

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü (INSEE), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi bir önceki aya kıyasla 5 puan azalarak 80 seviyesine indi. Bu, Haziran 2013'ten bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Piyasa beklentileri, endeksin ekimde 85 puan seviyesinde sabit kalacağı yönündeydi. Beklentilerin altında kalan endeks, Ocak 1987-Aralık 2025 dönemindeki 100 puanlık uzun vadeli ortalamasının da çok altında seyretmeye devam etti.

EKONOMİ POLİTİKALARINA KARŞI PROTESTALAR

Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle eylül ortasında başlattığı eylemler, kısa sürede hükümetin ekonomi politikalarına karşı geniş çaplı kitlesel protestolara dönüştü.

Yaşanan sosyal huzursuzluğun yanı sıra geçim sıkıntıları da tüketici eğilimlerine doğrudan yansıdı. Son 12 ayda fiyatların keskin bir şekilde arttığını düşünen tüketicilerin oranı, ekim ayında 8 puan daha yükseldi.

Hanehalkının kişisel mali durumuna yönelik algısında da ciddi bir bozulma görüldü. Tüketicilerin gelecekteki mali durumlarına ilişkin beklenti endeksi 9 puan, geçmiş mali durumlarına yönelik değerlendirmeleri ise 6 puan düşüş kaydetti. Her iki gösterge de tarihsel ortalamalarından hızla uzaklaşırken, mevcut ekonomik konjonktürde büyük alışverişler yapmak için uygun bir zaman olduğunu düşünenlerin oranı 4 puan geriledi.

İŞSİZLİK KORKUSU YENİDEN TIRMANIŞTA

Eylül ayında geçici bir düşüş kaydeden işsizlik, ekim ayında yeniden yönünü yukarı çevirerek 5 puanlık artış gösterdi. Diğer yandan, tüketicilerin tasarruf eğilimlerinde de zayıflama gözlendi. Mevcut dönemi tasarruf yapmak için "iyi bir zaman" olarak nitelendiren hanehalklarının oranı 6 puan azaldı.

Gelecekteki tasarruf kapasitesine yönelik beklentiler 3 puan gerilerken mevcut tasarruf kabiliyetine dair algı ise yatay seyretti. Yaşanan bu düşüşe rağmen genel tasarruf iklimi endeksi 118 puan ile uzun vadeli ortalaması olan 100'ün üzerindeki seyrini korumayı başardı.

#FRANSA

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