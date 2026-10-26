LNG’nin payı 2055’te yüzde 64’e ulaşacak

Oluşturma Tarihi 26 Ekim 2026 13:56
Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) gelecek dönemle ilgili yeni tahminini açıkladı.
Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Genel Sekreteri Philip Mshelbila, Moskova'da düzenlenen GECF Bakanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, küresel doğal gaz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
LNG'nin farklı bölgelerdeki doğal gaz piyasalarının entegrasyonunu güçlendirdiğini belirten Mshelbila, "LNG, talep artışının temel itici gücü konumunda. Tahminlere göre 2055'e kadar uluslararası doğal gaz ticaretinin yüzde 64'ünü LNG oluşturacak." dedi.
Mshelbila, küresel doğal gaz talebinin 2055'te yıllık 5,2 trilyon metreküpe ulaşmasının beklendiğini belirterek, söz konusu tarihte dünya doğal gaz üretiminin yüzde 86'sının henüz geliştirilmemiş sahalardan karşılanacağını kaydetti.
GECF'nin üye sayısını artırmayı planladığını da bildiren Mshelbila, örgütün genişlemesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.