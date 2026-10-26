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Ons altın kapanışta 4.000 dolar eşiğinin altına düştü! Gram altın kaç TL oldu?

Altın piyasasında dalgalanma sürüyor. Gün içinde 4 bin doların üzerine çıkan ons altın kapanışa doğru yeniden kritik eşiğin altına geriledi.

Ons altın kapanışta 4.000 dolar eşiğinin altına düştü! Gram altın kaç TL oldu?

Oluşturma Tarihi 26 Ekim 2026 17:10

Altın fiyatlarında yatırımcıların yakından takip ettiği 4.000 dolar eşiğinin altı görüldü.

Kapanışa doğru saat 17.00'da ons altın 3.995,35 dolara kadar geriledi. Gün içinde 4.025 dolara kadar yükselen ons altında günlük değişim yüzde 0,02 düşüş olarak kaydedildi.

Yurt içinde ise gram altın 6.392,57 TL, çeyrek altın 10.451,86 TL, yarım altın 20.903,71 TL ve cumhuriyet altını 43.174 TL seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatları şu şekilde

  • Ons altın: 3.995,35 dolar

  • Gram altın: 6.392,57 TL

  • Çeyrek altın: 10.451,86 TL

  • Yarım altın: 20.903,71 TL

  • Tam altın: 41.679,58 TL

  • Cumhuriyet altını: 43.174 TL

  • Ata altın: 43.392,07 TL

  • 22 ayar bilezik: 5.854,08 TL

  • Has altın: 6.360,61 TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GRAM ALTIN

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