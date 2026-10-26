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Borsa İstanbul’da 29 Ekim düzenlemesi: İşte paranın hesaba geçeceği tarih

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul’da 28 Ekim’de yarım gün seans yapılacak, 29 Ekim’de ise işlemlere ara verilecek. Tatil nedeniyle hisse satışlarından elde edilen nakdin yatırımcı hesaplarına geçiş tarihleri de kasım ayına uzanacak.

Borsa İstanbul’da 29 Ekim düzenlemesi: İşte paranın hesaba geçeceği tarih

Oluşturma Tarihi 26 Ekim 2026 14:53

Borsa İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle seans ve takas takvimi değişti. Pay Piyasası'nda 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün işlem yapılırken, 29 Ekim Perşembe günü borsa kapalı olacak.

28 EKİM'DE SEANS SAAT 12.40'TA SONA ERECEK

Açıklanan takvime göre, 28 Ekim Çarşamba günü Pay Piyasası seansı saat 12.40'a kadar devam edecek. Aynı gün takas işlemi gerçekleştirilmeyecek. 29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da işlem yapılmayacak.

Resmi tatil ve hafta sonunun araya girmesi, hisse senedi satışlarından elde edilen nakdin yatırımcı hesaplarına aktarılacağı tarihleri de etkiledi.

HİSSE SATAN YATIRIMCILAR DİKKAT: TAKAS TARİHLERİ

Standart T+2 takas döngüsünün tatil nedeniyle uzamasıyla, 26-28 Ekim tarihleri arasında hisse senedi satan yatırımcıların nakitlerinin hesaba geçeceği tarihler şöyle:

  • 26 Ekim Pazartesi günü yapılan satışların takası: 30 Ekim Cuma

  • 27 Ekim Salı günü yapılan satışların takası: 2 Kasım Pazartesi

  • 28 Ekim Çarşamba günü yapılan satışların takası: 2 Kasım Pazartesi

Yatırımcıların, hisse satışlarından elde ettikleri nakdi kullanabilecekleri tarihi planlarken resmi tatil nedeniyle değişen takas takvimini dikkate almaları gerekiyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BORSA İSTANBUL #29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

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