Borsa İstanbul’da 29 Ekim düzenlemesi: İşte paranın hesaba geçeceği tarih

Borsa İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle seans ve takas takvimi değişti. Pay Piyasası'nda 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün işlem yapılırken, 29 Ekim Perşembe günü borsa kapalı olacak.

28 EKİM'DE SEANS SAAT 12.40'TA SONA ERECEK

Açıklanan takvime göre, 28 Ekim Çarşamba günü Pay Piyasası seansı saat 12.40'a kadar devam edecek. Aynı gün takas işlemi gerçekleştirilmeyecek. 29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da işlem yapılmayacak.

Resmi tatil ve hafta sonunun araya girmesi, hisse senedi satışlarından elde edilen nakdin yatırımcı hesaplarına aktarılacağı tarihleri de etkiledi.

HİSSE SATAN YATIRIMCILAR DİKKAT: TAKAS TARİHLERİ

Standart T+2 takas döngüsünün tatil nedeniyle uzamasıyla, 26-28 Ekim tarihleri arasında hisse senedi satan yatırımcıların nakitlerinin hesaba geçeceği tarihler şöyle:

26 Ekim Pazartesi günü yapılan satışların takası: 30 Ekim Cuma

27 Ekim Salı günü yapılan satışların takası: 2 Kasım Pazartesi

28 Ekim Çarşamba günü yapılan satışların takası: 2 Kasım Pazartesi

Yatırımcıların, hisse satışlarından elde ettikleri nakdi kullanabilecekleri tarihi planlarken resmi tatil nedeniyle değişen takas takvimini dikkate almaları gerekiyor.