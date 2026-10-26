Kriptoda “Uptober” beklentisi yine boşa çıktı! Bitcoin 80 bin dolar sınırında sıkıştı

Kripto para piyasasında satış baskısı yeni haftanın ilk işlem gününde de etkisini gösterdi. Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, yüzde 0,4 düşüşle 80 bin 227,7 dolara geriledi. Saat 08.52 itibarıyla kaydedilen bu fiyat, Bitcoin'in son bir ayda oluşan 80 bin-87 bin dolar bandının alt sınırına yakın seyrettiğini gösterdi.

Hafta sonu yaklaşık 2 bin dolar değer kaybeden Bitcoin'de toparlanma işaretleri sınırlı kaldı. Küresel teknoloji hisselerindeki düşüşün sürmesi ve piyasaların büyük merkez bankalarından gelecek mesajları beklemesi, kripto varlıklara yönelik talebi baskıladı.

PETROL FİYATLARI VE FAİZ BEKLENTİLERİ BASKI OLUŞTURUYOR

Petrol fiyatları pazartesi günü altı aylık zirvelerden geri çekilse de yıllık zirvelere yakın seviyelerde kalmayı sürdürdü. Orta Doğu ülkeleri ile İran arasında yeni görüşmeler yapıldığına ilişkin haberler fiyatlarda geri çekilmeye eşlik etti. Buna rağmen enerji maliyetlerinin küresel ekonomi ve enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin endişeler devam etti.

Piyasalarda temkinli duruşu güçlendiren bir diğer unsur ise bu hafta yapılacak merkez bankası toplantıları oldu. ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankasının faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Ancak kalıcı enflasyon ve enerji fiyatlarına ilişkin riskler nedeniyle bankaların para politikası konusunda şahin mesajlar verebileceği değerlendiriliyor.

Faizlerin yüksek seyretmesi veya daha fazla faiz artışı ihtimalinin güçlenmesi, Bitcoin gibi riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturabiliyor. Bu nedenle merkez bankalarının açıklamalarının kripto para piyasasının kısa vadeli yönü açısından belirleyici olması bekleniyor.

ALTCOİNLERDE DE SATIŞ BASKISI GÖRÜLDÜ

Bitcoin'deki zayıf görünüm, diğer kripto para birimlerine de yansıdı. Paylaşılan piyasa verilerine göre dünyanın ikinci büyük kripto para birimi Ether yüzde 0,9 düşerek 2 bin 320,05 dolara geriledi. XRP yüzde 0,5, Solana yüzde 0,2, Cardano yüzde 0,8 ve BNB yüzde 0,2 değer kaybetti.

Memecoinlerde ise farklı bir görünüm öne çıktı. Dogecoin yüzde 0,4 yükselirken, TRUMP token yüzde 0,6 geriledi.

"UPTOBER" BEKLENTİSİ İKİNCİ YILDA DA GERÇEKLEŞMEDİ

Kripto piyasalarında ekim ayının genellikle yükselişle anılmasını ifade eden "Uptober" eğilimi bu yıl da gerçekleşmedi. Paylaşılan değerlendirmede, ekim ayında fiyatların güçlenmesine yönelik mevsimsel beklentinin üst üste ikinci yıl karşılanmadığı belirtildi.

Perakende ve kurumsal yatırımcı duyarlılığının zayıf kalması da piyasadaki toparlanma beklentilerini sınırladı.

Bitcoin'in 80 bin-87 bin dolar bandının alt sınırına yakın seyretmesi, petrol fiyatları ve merkez bankalarının para politikası mesajlarını daha önemli hale getiriyor. Faiz beklentileri, enerji maliyetleri ve küresel piyasalardaki risk iştahı, kripto varlıkların önümüzdeki günlerdeki seyrinde etkili olabilecek başlıca unsurlar arasında yer alıyor.