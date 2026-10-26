VİOP’ta BIST 30 kontratı yükselişle başladı! 14 bin puan sınırı takip ediliyor

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, haftaya yüzde 0,46 yükselişle 13.963 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,43 düşüşle 13.899 puandan tamamlamıştı. Kontrat, akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 13.904 puandan işlem gördü.

Bugünkü açılışta önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,46 yükselen endeks kontratı, yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER FAİZ KARARLARINDA

Küresel piyasalar, jeopolitik risklerin devam etmesi ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki satış baskısı nedeniyle haftaya karışık bir görünümle başladı.

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) açıklayacağı faiz kararları piyasaların odağında bulunuyor. Analistler, merkez bankalarının kararlarının yanı sıra gelecek döneme ilişkin verecekleri mesajların da piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

VİOP'TA DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da açıklanacak Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 30 ekim vadeli endeks kontratında 14.000 ve 14.100 puan direnç, 13.800 ve 13.700 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.