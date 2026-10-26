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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 441 bin lirayı aştı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 0,1 yükselişle tamamladı. Gün içinde 6 milyon 463 bin liraya kadar çıkan fiyat, kapanışta 6 milyon 441 bin 111 lira oldu.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 441 bin lirayı aştı
AA AA

Oluşturma Tarihi 26 Ekim 2026 17:03

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 6 milyon 441 bin 111 liraya yükseldi. Gün içinde en düşük 6 milyon 390 bin lirayı, en yüksek 6 milyon 463 bin lirayı gören altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artış kaydetti.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 437 bin liradan tamamlamıştı.

ALTIN PİYASASINDA 5,19 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altın işlemlerinin toplam hacmi 5 milyar 194 milyon 980 bin 874,79 lira olarak gerçekleşti. Günlük işlem miktarı ise 809,23 kilogram oldu.

Piyasada tüm metallerde gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 226 milyon 147 bin 94,98 liraya ulaştı.

ALTINDA EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında günün en fazla işlem yapan kurumları Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, EHG Yetkili Müessese, Nil Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.437.000,00 4.027,75
En Düşük 6.390.000,00 4.020,30
En Yüksek 6.463.000,00 4.027,65
Kapanış 6.441.111,00 4.025,65
Ağırlıklı Ortalama 6.427.283,88 4.025,13
Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.194.980.874,79
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 809,23
Toplam İşlem Adedi 127

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BORSA İSTANBUL KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI

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