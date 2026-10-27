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Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 27 Ekim 2026 altın fiyatları

Altın piyasasında Fed faiz kararı öncesi hareketlilik sürüyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Değerli metalde yeni güne yükseliş ağırlıklı bir görünümle girildi. Ons altın yeniden 4 bin doların üzerine çıkarken gram altın ise 6.400 TL'yi aştı. İşte ayrıntılar...

Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 27 Ekim 2026 altın fiyatları
SABAH FİNANS SABAH FİNANS

Oluşturma Tarihi 27 Ekim 2026 07:02

Son Güncelleme Tarihi 27 Ekim 2026 07:10

Üç ayın dibinden dönen altın fiyatlarında yatırımcıların yakından takip ettiği hareketlilik sürüyor.

ONS ALTIN GÜNE KAÇ DOLARLA BAŞLADI?

Dünkü kapanışta 4.000 doların altına sarkan ons altın yeni günde 4.017,13 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

6.400 TL'nin altına inen gram altın ise yeni günde 6.430,684 TL seviyesinde bulunuyor. Spot piyasada gram altında alış fiyatı 6.429,931 TL, satış fiyatı 6.430,684 TL.

27 Ekim 2026 altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

Ons altın: 4.017,13 dolar

Gram altın: 6.430,684 TL

Çeyrek altın: 10.514,17 TL

Yarım altın: 21.028,34 TL

Cumhuriyet altını: 43.174 TL

Ziynet altını: 41.928,06 TL

Ata altın: 43.392,07 TL

Gremse altın: 104.949,75 TL

Beşli altın: 211.825,19 TL

İki buçuk altın: 104.243,67 TL

Kilo altın: 128.516 TL

Has altın: 6.398,531 TL

BİLEZİK ALTIN FİYATLARI

22 ayar bilezik 5.854,08 TL, 18 ayar bilezik 4.685,83 TL ve 14 ayar bilezik 3.658,80 TL seviyesinde bulunuyor.

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