Fed’in faiz kararı öncesi kritik enflasyon sinyali! Piyasalar aralık ayına odaklandı

ABD Merkez Bankasının (Fed) 27-28 Ekim'de gerçekleştireceği para politikası toplantısı öncesinde, faiz oranlarının sabit tutulacağı beklentisi ağırlık kazandı. Ancak eylül ayında hızlanan enflasyon, yeni bir faiz artırımı ihtimalini gündemde tutuyor.

Fed'in eylül ayında 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırarak politika faizini 25 baz puan yükseltip yüzde 3,75-4 aralığına çıkarmasının ardından, bu haftaki toplantıda alınacak karar piyasaların odağına yerleşti.

ABD'de açıklanan son veriler, özellikle enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle enflasyonun hızlandığını ortaya koydu. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,7 arttı. Aylık artış beklentilere paralel gerçekleşirken yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde kaldı. Böylece aylık enflasyon son beş ayın, yıllık enflasyon ise son dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON VE ÜFE DE BEKLENTİLERİ AŞTI

Enerji fiyatlarının yanı sıra çekirdek enflasyondaki yükseliş de dikkat çekti. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, eylülde aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,6 arttı. Her iki oran da beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) de eylülde aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 6,3 yükseldi. Böylece üretici enflasyonu aylık bazda Mart 2022'den, yıllık bazda ise Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Veriler, fiyat baskılarının yalnızca enerji maliyetleriyle sınırlı kalmadığına ilişkin değerlendirmeleri güçlendirdi. Enflasyondaki bu görünüm, Fed'in faiz indiriminden ziyade daha sıkı para politikası uygulayabileceği beklentilerini gündemde tutuyor.

FED BAŞKANI WARSH FAİZ MESAJI VERMEDİ

Fed Başkanı Kevin Warsh, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Bangkok'ta düzenlenen yıllık toplantıları kapsamında yaptığı konuşmada, para politikasına ilişkin net bir yönlendirmede bulunmadı.

Fiyat istikrarını sağlamaya yönelik kararlılığı vurgulayan Warsh, "Toplantılara ilişkin önceden bir yargıda bulunmuyorum. Bu yılın geri kalanında yapacağımız toplantılarda ne yapabileceğime dair şimdiden bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum." dedi.

Fed Başkan Yardımcıları Philip Jefferson ve Michelle Bowman ile Yönetim Kurulu Üyesi Chris Waller'ın açıklamaları da bankanın bir sonraki politika adımında aceleci davranmayabileceğine işaret etti.

PİYASALAR EKİMDE FAİZİN SABİT KALMASINI BEKLİYOR

TÜFE verilerinin ardından Fed'in ekim toplantısında faizleri sabit tutma olasılığı bir miktar gerilese de yetkililerin temkinli mesajları ve bu haftaki veri takviminin sakin olması beklentileri yeniden şekillendirdi.

CME Group verilerine göre 25 Ekim itibarıyla piyasalar, Fed'in ekim toplantısında politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında sabit tutma ihtimalini yüzde 90, faiz artırımı ihtimalini ise yüzde 10 olarak fiyatlıyor.

Buna karşılık aralık ayında faiz artırımı yapılabileceği yönündeki tahminler güçleniyor. Yüksek enflasyon verileri, Fed'in fiyat baskılarını kontrol altına almak için ilave sıkılaşmaya gidebileceği beklentisini canlı tutuyor.

UZMANLAR ARALIK AYINDA FAİZ ARTIŞI İHTİMALİNE DİKKAT ÇEKİYOR

American Enterprise Institute Kıdemli Uzmanı Steven Kamin, Fed'in yeni verileri görmek amacıyla faiz oranlarını şimdilik mevcut seviyelerde tutacağını tahmin ettiğini belirtti.

Kamin, işsizlik oranlarının düşük seyretmesi ve son enflasyon verilerinin yüksek gelmesi nedeniyle aralık ayında faiz artırımının muhtemel göründüğünü ifade etti.

S&P Global ABD Başekonomisti Satyam Panday ise ekim ayında 25 baz puanlık faiz artışı beklediklerini söyledi. Enflasyonun Fed'in öncelikli gündem maddesi olmaya devam ettiğini belirten Panday, mevcut faiz artırımı döngüsünde toplam 50 baz puanlık ilave artış öngördüklerini kaydetti.

Panday, çekirdek enflasyonun gelecek birkaç ay içinde Fed'in faizleri sabit tutmasını sağlayacak ölçüde gerilemeyebileceğini değerlendirdi. Ayrıca Fed'in bağımsız bir merkez bankası olarak ekonomik verilere ve yüzde 2'lik enflasyon hedefi ile maksimum istihdamdan oluşan ikili görevine odaklanacağını belirtti.

FAİZ KARARINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞANABİLİR

ING ekonomistlerinin analizinde, son dönemde istihdam verilerinin beklentileri karşılamadığı ve konut piyasası gibi faizlere duyarlı sektörlerin zorlandığı belirtildi. Buna karşın ABD ekonomisinin güçlü büyümesini sürdürdüğü ve enflasyonun hedefin üzerinde kaldığı vurgulandı.

Analizde, Fed'in eylül ayında yayımladığı ekonomik projeksiyonlarda dört yetkilinin yıl sonuna kadar 50 baz puanlık faiz artışı öngördüğü hatırlatıldı. Bu nedenle ekim toplantısındaki kararın oy birliğiyle alınmasının düşük ihtimal olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Analizde ayrıca bazı Fed yetkililerinin faiz artışı yönünde muhalif oy kullanabileceği belirtildi. Piyasaların bu hafta faizlerin sabit tutulmasını beklediği, ancak yüksek enflasyon baskıları nedeniyle aralık ayında faiz artışı olasılığının gündemde kaldığı kaydedildi.