Avrupa’da doğal gaz fiyatları haftaya yükselişle başladı

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Orta Doğu'da tırmanan askeri çatışmaların küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzına yönelik endişeleri artırması ve kış öncesinde depolardaki gaz miktarının tarihsel ortalamaların altında kalmasıyla haftaya yükselişle başladı.

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de kasım vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı cuma gününü 93,85 avrodan tamamladı. Fiyatlar bugün saat 09.18 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artarak 95,65 avroya yükseldi. Böylece Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyelerinde seyretmeyi sürdürdü.

ORTA DOĞU'DAKİ ÇATIŞMALAR LNG ARZINI ETKİLİYOR

Orta Doğu'da tırmanan askeri çatışmalar, kış öncesinde küresel doğal gaz arzına ilişkin endişeleri artırıyor. Çatışmalar öncesinde küresel LNG arzının yaklaşık beşte birini karşılayan Basra Körfezi kaynaklı sevkiyatlar büyük ölçüde aksadı.

Bölgeden yapılan LNG sevkiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 80 geriledi. Arzda yaşanan aksaklıklar, Avrupa doğal gaz piyasasında fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırıyor.

AVRUPA'NIN GAZ DEPOLARI TARİHSEL ORTALAMALARIN ALTINDA

Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 74,6 seviyesinde bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle bazı AB ülkelerinin depolardaki gazı kullanmaya başlaması, kış öncesinde arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırıyor. Depolardaki doluluk oranlarının tarihsel ortalamaların altında kalması, Avrupa'nın olası yeni arz kesintilerine ve ısınma talebindeki artışa karşı hareket alanını daraltıyor.

Arz güvenliğine ilişkin risklerin devam etmesi, Avrupa doğal gaz piyasasını önümüzdeki aylarda olası fiyat artışlarına karşı daha kırılgan hale getiriyor.