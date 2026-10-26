Almanya ekonomisi toparlanıyor: Ifo güven endeksi 3 yılın zirvesinde

Almanya ekonomisinde toparlanma beklentileri güçleniyor. Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla hazırlanan İş Ortamı Güven Endeksi, ekimde 90,2 puana yükselerek son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Eylülde 89,9 puan olan endeks, piyasa beklentisi olan 90 puanı da aştı. Böylece endeksteki yükseliş eğilimi altıncı ayına taşındı.

Endeksteki artışta şirketlerin geleceğe yönelik daha iyimser değerlendirmeleri etkili oldu. Mevcut faaliyetlere ilişkin memnuniyeti ölçen Mevcut Durum Endeksi ise 89,5 puandan 88,5 puana geriledi.

Geleceğe yönelik beklentileri gösteren Beklentiler Endeksi, 90,4 puandan 91,6 puana yükselerek 2025'in başından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

SANAYİDE ÜÇ YILDAN FAZLA SÜRENİN ARDINDAN POZİTİF SİNYAL

Sektörel veriler, toparlanmanın en belirgin biçimde imalat sanayisinde hissedildiğini ortaya koydu. İmalat sektöründe iş iklimi endeksi ekimde keskin bir yükseliş gösterdi. Şirketlerin hem mevcut durum değerlendirmeleri hem de geleceğe yönelik beklentileri önemli ölçüde iyileşti.

Her iki gösterge de üç yılı aşkın süredir ilk kez pozitif seviyeye ulaştı. Yeni siparişlerdeki artışla birlikte sanayi şirketlerinin üretim hacmini artırmayı planladığı bildirildi.

İnşaat sektöründe de iş iklimi endeksi yükseldi. İnşaat firmalarının mevcut iş hacimlerine ilişkin memnuniyeti belirgin biçimde artarken gelecek döneme yönelik beklentilerinde de sınırlı iyileşme görüldü.

Ticaret sektöründe ise yatay bir görünüm öne çıktı. Toptan ticaret, perakende sektörüne kıyasla daha güçlü performans sergiledi. Tüccarların mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri kötüleşirken gelecek döneme yönelik beklentileri bir miktar toparlandı.

Hizmetler sektöründe iş iklimi eylül ayına göre ivme kaybetti. Şirketlerin mevcut faaliyetlerinden duyduğu memnuniyet azalırken bilişim teknolojileri hizmetleri sunan firmalar pozitif ayrıştı.

KAMU HARCAMALARI BÜYÜME BEKLENTİLERİNİ DESTEKLİYOR

Analistler, Almanya ekonomisindeki toparlanmanın başlıca itici gücünün altyapı ve savunma sanayisine yönelik artan kamu harcamaları olduğunu belirtiyor.

Ekonomi enstitülerinin önemli bir bölümü, Almanya'nın bu yılki büyüme tahminlerini ortalama yüzde 1,3'e yükseltti. Alman hükümeti de daha önce yüzde 0,5 olarak açıkladığı 2026 yılı büyüme tahminini sonbahar dönemi tahminleri raporunda yüzde 1,3'e çıkardı.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, verileri değerlendirirken, "Almanya'da iş dünyasının güveni iyileşti. Şirketler mevcut durumlarını biraz daha kötü değerlendirse de daha iyimser beklentiler sayesinde ekonomik toparlanma ediyor." ifadelerini kullandı.

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski de Ifo endeksindeki yükselişin Alman ekonomisinin direncini koruduğuna işaret ettiğini belirtti. Brzeski, ülkenin 2022'den bu yana en iyi yıllık büyüme performansına doğru ilerlediğini vurguladı.

ENERJİ MALİYETLERİ VE FAİZLER RİSK OLUŞTURUYOR

Brzeski, Mevcut Durum Endeksi'ndeki düşüşün yükselen enerji fiyatları ve faiz oranlarının ekonomi üzerindeki ilk olumsuz etkilerine işaret ettiğini belirtti.

Orta Doğu'daki savaşın oluşturduğu riskler, yüksek petrol fiyatları ve kış aylarında yaşanabilecek doğal gaz arzı sorunları Almanya ekonomisinin karşı karşıya olduğu başlıca tehditler arasında yer alıyor. Nehirlerdeki su seviyelerinin düşmesi lojistik zincirleri açısından risk oluştururken yüksek faiz oranları da konut piyasasını baskılıyor.

Brzeski, yapısal reformların yavaşlaması ile bürokrasi, vergi yükü ve yenilikçilik alanlarında daha cesur adımlar atılamamasının ülkenin uzun vadeli rekabet gücü açısından risk taşıdığına dikkat çekti.

Buna rağmen Alman ekonomisinin kısa vadeli tehditlere karşı direnç gösterdiğini belirten Brzeski, ülkede döngüsel bir toparlanma yaşandığı değerlendirmesinde bulundu.