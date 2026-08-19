Doğal gazda 63 avro alarmı! Avrupa’da kış öncesi endişe yaşanıyor

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, son günlerdeki yükselişin ardından gelen satışlarla sınırlı gerilerken, Orta Doğu kaynaklı arz endişeleri piyasadaki baskıyı canlı tutuyor. Hollanda merkezli TTF'de işlem gören eylül vadeli doğal gaz kontratlarında megavatsaat fiyatı bugün saat 11.40 itibarıyla yüzde 0,61 düşerek 63,25 avroya geriledi.

DOĞAL GAZ FİYATI 63 AVRONUN ÜZERİNDE

Avrupa'nın en fazla işlem gören doğal gaz ticaret noktası TTF'de eylül vadeli kontratlar dün günü 63,64 avrodan tamamladı.

Doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün yüzde 0,61 gerileyerek 63,25 avroya inse de fiyatlar 63 avro seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti.

Son günlerdeki yükselişlerin ardından yatırımcıların satışa yönelmesi fiyatlardaki gerilemede etkili olurken, Orta Doğu'dan kaynaklanan arz riskleri düşüşü sınırlıyor.

AVRUPA'NIN KIŞ HAZIRLIĞI YAKINDAN İZLENİYOR

Gas Infrastructure Europe verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 61,4 seviyesinde bulunuyor.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik müzakerelerde ilerleme sağlanamaması ise Avrupa'nın kış aylarında arz sıkışıklığı yaşayabileceği endişelerini artırıyor.

Boğazdaki belirsizlik, özellikle Katar'dan Avrupa'ya LNG taşıyan tankerlerin bölgede mahsur kalmasına ve teslimatların gecikmesine yol açıyor.

Arzdaki olası azalma, Avrupa'da sıcak hava dalgalarının soğutma amacıyla gazla çalışan elektrik santrallerine yönelik talebi artırmasıyla birleşiyor. Bu durum doğal gaz stoklarının mevsimsel olarak yenilenme hızını da yavaşlatıyor.

HÜRMÜZ'DEKİ BELİRSİZLİK FİYATLARI BASKILIYOR

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, Avrupa doğal gaz piyasasının yönü açısından kritik önem taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile şu anda herhangi bir görüşme yapılmadığını ve planlanmadığını belirtirken, ABD'nin deniz ablukasının sürdüğünü ifade etti.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık ve işler durumda olduğunu savunurken İran, koşullar karşılanana kadar boğazın kapalı kalacağını belirtti.

Bölgedeki belirsizlik, Katar'dan Avrupa'ya LNG sevkiyatlarının aksama ihtimalini artırarak Avrupa'nın kış öncesi doğal gaz arzına ilişkin endişeleri canlı tutuyor.

BARIŞ UMUTLARININ ZAYIFLAMASI FİYATI YUKARI ÇEKTİ

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Orta Doğu'da barış anlaşmasına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla salı günü de 63 avronun üzerine çıktı.

Trump'ın çatışmanın çözümü için acele etmediğini belirtmesi ve İran ile anlaşmaya yönelik ABD çabalarını engellemesi halinde Umman'a karşı askeri müdahalede bulunulabileceği yönündeki uyarısı da piyasalardaki endişeleri artırdı.

Doğal gaz piyasasında yatırımcıların bir yandan yüksek fiyatların ardından gelen satışları, diğer yandan ise Orta Doğu kaynaklı arz risklerini fiyatladığı görülüyor.