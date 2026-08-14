CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi AB'nin ticaretinde dikkat çeken rakamlar: Türkiye de listede

AB'nin ticaretinde dikkat çeken rakamlar: Türkiye de listede

Avro Bölgesi'nin ihracatı haziranda yıllık bazda yüzde 14,4, ithalatı ise yüzde 13,1 arttı. AB'nin dış ticaret fazlası 3,9 milyar avro olurken, Türkiye'nin AB'ye ihracatı 8,5 milyar avro olarak kaydedildi.

AB’nin ticaretinde dikkat çeken rakamlar: Türkiye de listede
AA

Oluşturma Tarihi 14 Ağustos 2026 14:35

Avro Bölgesi, haziran ayında 8,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, bölgenin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artarak 272,5 milyar avroya, ithalatı ise yüzde 13,1 yükselerek 263,9 milyar avroya çıktı.

AVRUPA'NIN DIŞ TİCARETİNDE FAZLA

Avro Bölgesi, geçen yılın haziran ayında 4,8 milyar avro, bu yılın mayıs ayında ise 7,8 milyar avro dış ticaret açığı vermişti. Haziran ayında ise dış ticaret dengesi yeniden fazla verdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ihracatı da haziranda yıllık bazda yüzde 12,5 artarak 241,5 milyar avroya yükseldi. AB'nin ithalatı ise yüzde 13,5 artışla 237,7 milyar avroya ulaştı.

Böylece AB'nin haziran ayındaki dış ticaret fazlası 3,9 milyar avro oldu. AB, geçen yılın aynı ayında 5,2 milyar avro dış ticaret fazlası vermişti.

AB'NİN TİCARETİNDE ABD VE ÇİN ÖNE ÇIKTI

Haziranda AB'den en fazla ithalat yapan ülke 45,7 milyar avroyla ABD oldu. ABD'yi 32,4 milyar avroyla İngiltere, 20,5 milyar avroyla İsviçre, 18,8 milyar avroyla Çin ve 9,7 milyar avroyla Türkiye takip etti.

Aynı dönemde AB'ye en fazla ihracat yapan ülkeler ise 53,9 milyar avroyla Çin, 34,5 milyar avroyla ABD, 15,3 milyar avroyla İngiltere, 12,5 milyar avroyla İsviçre, 8,8 milyar avroyla Norveç ve 8,5 milyar avroyla Türkiye oldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor 11 Ağustos 2026 10:02
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 11 Ağustos 2026 09:30
Piyasalarda yapay zeka iyimserliği Piyasalarda yapay zeka iyimserliği 11 Ağustos 2026 09:07
ABD’den Kolombiya’ya milyon dolarlık yardım ABD'den Kolombiya'ya milyon dolarlık yardım 11 Ağustos 2026 08:59
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 630 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 6 milyon 630 bin liraya geriledi 10 Ağustos 2026 16:36
Rusya’nın dış ticaret fazlası arttı Rusya'nın dış ticaret fazlası arttı 10 Ağustos 2026 16:02
Hazine, tahvil ihalesiyle 72 milyar lira borçlandı Hazine, tahvil ihalesiyle 72 milyar lira borçlandı 10 Ağustos 2026 15:21
Avro Bölgesi’nde yatırımcı güveni ağustosta arttı Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ağustosta arttı 10 Ağustos 2026 14:18
Hazine yarın iki ihale gerçekleştirecek Hazine yarın iki ihale gerçekleştirecek 10 Ağustos 2026 14:17
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 10 Ağustos 2026 11:12
Altının gramı 6 bin 670 lira oldu Altının gramı 6 bin 670 lira oldu 10 Ağustos 2026 10:03
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 10 Ağustos 2026 10:02
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.115,1300 Değişim 157,15 Son veri saati:
Düşük 14092,84 Yüksek 14249,99
Açılış
47,8863 Değişim 0,0759 Son veri saati:
Düşük 47,8162 Yüksek 47,8921
Açılış
55,415 Değişim 0,3573 Son veri saati:
Düşük 55,1286 Yüksek 55,4859
Açılış
6.737,9530 Değişim 116,829 Son veri saati:
Düşük 6637,423 Yüksek 6754,252
Açılış
100,1907 Değişim 2,4676 Son veri saati:
Düşük 97,8145 Yüksek 100,2821
Açılış
BİST En Aktif Hisseler