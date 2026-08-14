AB’nin ticaretinde dikkat çeken rakamlar: Türkiye de listede

Avro Bölgesi, haziran ayında 8,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, bölgenin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artarak 272,5 milyar avroya, ithalatı ise yüzde 13,1 yükselerek 263,9 milyar avroya çıktı.

AVRUPA'NIN DIŞ TİCARETİNDE FAZLA

Avro Bölgesi, geçen yılın haziran ayında 4,8 milyar avro, bu yılın mayıs ayında ise 7,8 milyar avro dış ticaret açığı vermişti. Haziran ayında ise dış ticaret dengesi yeniden fazla verdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ihracatı da haziranda yıllık bazda yüzde 12,5 artarak 241,5 milyar avroya yükseldi. AB'nin ithalatı ise yüzde 13,5 artışla 237,7 milyar avroya ulaştı.

Böylece AB'nin haziran ayındaki dış ticaret fazlası 3,9 milyar avro oldu. AB, geçen yılın aynı ayında 5,2 milyar avro dış ticaret fazlası vermişti.

AB'NİN TİCARETİNDE ABD VE ÇİN ÖNE ÇIKTI

Haziranda AB'den en fazla ithalat yapan ülke 45,7 milyar avroyla ABD oldu. ABD'yi 32,4 milyar avroyla İngiltere, 20,5 milyar avroyla İsviçre, 18,8 milyar avroyla Çin ve 9,7 milyar avroyla Türkiye takip etti.

Aynı dönemde AB'ye en fazla ihracat yapan ülkeler ise 53,9 milyar avroyla Çin, 34,5 milyar avroyla ABD, 15,3 milyar avroyla İngiltere, 12,5 milyar avroyla İsviçre, 8,8 milyar avroyla Norveç ve 8,5 milyar avroyla Türkiye oldu.