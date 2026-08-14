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Borsa İstanbul'da kritik seviye görüldü: BIST 100 yükselişte

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kazanarak 14.163,50 puana çıktı. Endeks gün içinde 14.249,99 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da kritik seviye görüldü: BIST 100 yükselişte
AA

Oluşturma Tarihi 14 Ağustos 2026 15:12

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 31,28 puan ve yüzde 0,22 artışla 14.163,50 puana yükseldi. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.128,66, en yüksek 14.249,99 puanı gördü.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE SANAYİ ÖNE ÇIKTI

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,43 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,63, mali endeks yüzde 0,18 ve hizmetler endeksi yüzde 0,19 yükseldi.

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i değer kazanırken, 50'si geriledi, 5 hisse yatay seyretti.

Günün ilk yarısında en çok işlem gören hisseler ASELSAN, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Astor Enerji ve CW Enerji oldu.

PİYASALARDA DÖVİZ, ALTIN VE PETROL

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli gösterge tahvilin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,66, bileşik getirisi yüzde 41,21 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı saatte uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1550, sterlin/dolar paritesi 1,3520 ve dolar/yen paritesi 159,2 seviyesinde bulundu.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,8860 liradan, avro ise 55,3680 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı yüzde 0,1 artışla 4 bin 360 dolara yükselirken, Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili yüzde 0,3 artışla 87,3 dolardan işlem gördü.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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