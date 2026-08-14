Avrupa ekonomisinde ikinci çeyrek büyümesi belli oldu

Avro Bölgesi ekonomisi, 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 büyüdü. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) öncü verilerine göre, bölge ekonomisi geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1 genişledi.

AB EKONOMİSİ YÜZDE 0,5 BÜYÜDÜ

Mevsimsellikten arındırılmış GSYH, Avrupa Birliği'nde (AB) ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 arttı.

AB ekonomisi yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,1 büyümüştü. Avro Bölgesi ekonomisinde ise ilk çeyrekte önceki çeyreğe göre değişim kaydedilmemişti.

ALMANYA, FRANSA VE İTALYA YÜZDE 0,2 BÜYÜDÜ

Avro Bölgesi'nin önde gelen ekonomilerinde ikinci çeyrek büyüme performansı da belli oldu.

GSYH, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla Almanya, Fransa ve İtalya'da yüzde 0,2, İspanya'da ise yüzde 0,7 arttı.

Yıllık bazda bakıldığında GSYH Almanya'da yüzde 0,9, Fransa'da yüzde 0,7, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde 2,7 yükseldi.

İSTİHDAM YÜZDE 0,1 ARTTI

Avro Bölgesi'nde istihdam, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 arttı. İstihdam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 0,5 yükseldi.

AB'de de istihdam çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 0,5 artış gösterdi.