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ABD'de perakende satışlarda beklenmedik düşüş

ABD'de perakende satışlar temmuzda yüzde 0,6 gerileyerek 763,6 milyar dolara indi. Böylece satışlar Ekim 2025'ten bu yana ilk kez aylık bazda düşüş kaydetti.

ABD’de perakende satışlarda beklenmedik düşüş
AA

Oluşturma Tarihi 14 Ağustos 2026 16:50

ABD'de perakende satışlar, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı. Piyasa beklentilerinin yüzde 0,1 artış yönünde olduğu dönemde satışların 763,6 milyar dolara gerilemesi, Ekim 2025'ten bu yana ilk aylık düşüş oldu.

PERAKENDE SATIŞLAR YILLIK BAZDA YÜZDE 5 ARTTI

ABD Ticaret Bakanlığı'nın temmuz ayına ilişkin verilerine göre, perakende satışların tutarı haziran ayında yüzde 0,2 yükselmişti. Temmuzda ise aylık bazda yüzde 0,6 gerileyen satışlar, yıllık bazda yüzde 5 artış gösterdi.

Temmuzda mağaza dışı perakendeciler, motorlu taşıt ve parça satıcıları, benzin istasyonları ile elektronik ve ev aletleri mağazalarındaki satışlarda düşüş görüldü.

Buna karşılık giyim mağazaları, sağlık ve kişisel bakım mağazaları, yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanları mağazaları ile mobilya ve ev eşyası mağazalarında satışlar arttı.

BEKLENTİLERİN AKSİNE GERİLEDİ

Perakende satışların temmuzda yüzde 0,1 artması beklenirken gerçekleşen yüzde 0,6'lık düşüş, beklentiler ile gerçekleşme arasındaki farkı ortaya koydu. Satışların Ekim 2025'ten bu yana ilk kez aylık bazda gerilemesi de verinin öne çıkan gelişmelerinden biri oldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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