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ABD'nin kredi notunda "durağan" görünüm! Fitch asıl riske karşı uyardı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AA+" seviyesinde korurken, not görünümünü "durağan" olarak belirledi. Fitch, yüksek mali açıklar ve kamu borcundaki artışın kredi notunu sınırlayan başlıca unsurlar olduğunu vurguladı.

ABD’nin kredi notunda durağan görünüm! Fitch asıl riske karşı uyardı
AA

Oluşturma Tarihi 14 Ağustos 2026 08:50

Fitch Ratings, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AA+" olarak teyit etti. Kuruluş, ABD ekonomisinin büyüklüğü, yüksek kişi başına geliri, dinamik iş ortamı ve doların küresel rezerv para birimi olmasının ülkenin finansman esnekliğini desteklediğini belirtirken, yüksek mali açıklar, faiz yükü ve kamu borcunun kredi notu üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekti.

FITCH'TEN ABD EKONOMİSİ İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ

Fitch'in açıklamasında, ABD'de ekonomik büyümenin artan politika belirsizliklerine rağmen 2026-2027 döneminde yüzde 1,9 seviyesinde nispeten dayanıklı kalmasının beklendiği bildirildi.

Daha yüksek gümrük vergileri, kamu harcamalarında kesintiler, sıkılaştırılmış sınır kontrolleri ve sınır dışı etme uygulamalarının politika belirsizliğini artırdığı belirtilen açıklamada, ABD ekonomisinin gümrük vergilerindeki değişiklikler ve petrol fiyatlarındaki ani yükselişler gibi şoklar karşısındaki direncinin, ekonominin bu gelişmeleri absorbe etme kapasitesini gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, 2026'da iş gücü talebinin zayıfladığı ve istihdam yaratma hızının önemli ölçüde gerilediği kaydedildi.

ENFLASYONUN YÜZDE 3,4 OLMASI BEKLENİYOR

Fitch, ABD'de yıllık enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde inatçı bir seyir izlemeye devam ettiğini belirtti.

Enflasyonun 2026'da ortalama yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, fiyat artışlarının 2028'in sonuna doğru Fed'in hedefine yaklaşmasının öngörüldüğü bildirildi.

Gümrük vergilerinin çekirdek mal enflasyonunun yükselmesinde etkili olduğu belirtilirken, bu etkinin fiyatlara yansımasının beklenenden daha sınırlı kaldığına dikkat çekildi.

ABD'NİN BORCU 2028'DE GSYH'NİN YÜZDE 123'ÜNE ÇIKABİLİR

Fitch, ABD'nin kredi notunu sınırlayan unsurlar arasında yüksek kamu borcunu da öne çıkardı. Açıklamada, ABD'nin borçluluk düzeyinin "AA" not kategorisindeki medyan değerin iki katından fazla olduğu belirtildi.

Hükümetin büyük genel yönetim mali açıklarını gidermeye yönelik anlamlı adımlar atmadığı ifade edilen açıklamada, yaşlanan nüfus nedeniyle gelecek 10 yılda harcama baskılarının artacağı kaydedildi.

Genel devlet borcunun GSYH'ye oranının 2025 sonunda yüzde 117 seviyesinde bulunduğu belirtilirken, bu oranın 2028 sonunda yüzde 123'e yükselmesinin beklendiği aktarıldı.

BORÇ LİMİTİ İÇİN 2027 ORTALARINA İŞARET EDİLDİ

Açıklamada, hükümetin yasal borçlanma sınırını ifade eden 41,1 trilyon dolarlık borç limitine 2027 ortalarında ulaşılmasının beklendiği bildirildi.

Fitch, ABD'nin yüksek mali açıkları, önemli seviyedeki faiz yükü ve artan kamu borcunun kredi notunu sınırlamaya devam ettiğini vurguladı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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