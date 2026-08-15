Küresel piyasalarda gözler Fed’e çevrildi! Yatırımcılar faiz için ipucu arayacak

Küresel pay piyasalarında ABD enflasyonunun yavaşlama sinyalleri ve güçlü şirket bilançoları risk iştahını desteklerken, Orta Doğu'daki belirsizlikler kazanımları sınırladı. Yurt içinde BIST 100 haftayı yüzde 2,85 yükselişle tamamlarken, TCMB 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e çıkardı.

ABD'DE ENFLASYON VERİLERİ FAİZ BEKLENTİLERİNİ ETKİLEDİ

ABD'de geçen hafta istihdam piyasasındaki daralmayla azalan faiz indirimi beklentileri, bu hafta enflasyonun hız kestiğine işaret eden verilerle zayıflamaya devam etti.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 3,4 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Yıllık enflasyon son 4 ayın en düşük seviyesine inerken, çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 2,5 ile şubat ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise temmuzda aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 4,7 arttı. Bu sonuç piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Verilerin ardından Fed'in gelecek ay politika faizini değiştirmeyeceğine yönelik tahminler güçlenirken, yıl sonuna kadar faiz artırımı yapılabileceği beklentisi zayıfladı.

NEW YORK BORSASINDA REKOR SEVİYELER GÖRÜLDÜ

Enflasyon verilerinin risk iştahını desteklemesiyle New York borsasında rekor seviyeler görüldü. Ancak ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını "süresiz olarak" devam ettirebileceğine yönelik haber akışı piyasalardaki iyimserliği sınırladı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack yüksek seyreden enflasyonu düşürmek için faizlerin artırılması gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.

ABD ile İran arasındaki ateşkes sürecine ilişkin açıklamalar da piyasaların odağında yer aldı. Pakistan hükümet kaynakları, tarafların 17 Ağustos'ta süresi dolacak İslamabad Mutabakatı kapsamındaki 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda anlaştığını bildirdi. Ancak ateşkesin ne kadar süreyle uzatılacağı konusunda netlik sağlanamaması risk algısının devam etmesine neden oldu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de ABD'nin yakında İran'a karşı "benzeri görülmemiş" ekonomik tedbirleri açıklayacağını söyledi.

YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİ PİYASALARA DESTEK VERDİ

Teknoloji ve yapay zeka alanındaki gelişmeler ise piyasalardaki olumsuzlukların dengelenmesine katkı sağladı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Nvidia, yapay zeka altyapısının geliştirilmesi için 500 milyar doların üzerinde üçüncü taraf sermayesini harekete geçirmek amacıyla 6 finans kuruluşuyla stratejik ortaklıklar kurduğunu açıkladı.

Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 0,36, Nasdaq yüzde 0,14 yükselirken, Dow Jones yüzde 0,56 geriledi.

Yapay zeka ve veri merkezleri için yüksek performanslı sunucu sistemleri üreten Super Micro Computer'ın hisseleri, güçlü 2027 beklentilerinin etkisiyle haftalık bazda yüzde 28 yükseldi. Micron Technology hisseleri yüzde 10,7, Oracle hisseleri yüzde 2,4 ve Nvidia hisseleri yüzde 0,5 değer kazandı.

ALTIN VE PETROLDE YÜKSELİŞ

Fed'in olası "şahin" adımlarına ilişkin beklentilerin azalması ve yüksek seyreden tahvil faizlerinin dünya genelinde kamu maliyesinin sürdürülebilirliğine ilişkin endişeleri artırması ons altını destekledi.

Altının ons fiyatı haftalık bazda yüzde 0,8 artarak 4 bin 376 dolara yükseldi.

Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise arz endişelerinin giderilememesi nedeniyle yüzde 6 artarak 88,5 dolara çıktı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftalık bazda 2 baz puan yükselerek yüzde 4,70'e, dolar endeksi ise yüzde 0,1 artarak 99,7 seviyesine ulaştı.

AVRUPA BORSALARINDA ALMANYA POZİTİF AYRIŞTI

Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki gelişmeler, makroekonomik veriler ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle Almanya hariç negatif seyretti.

Haftalık bazda İngiltere'de FTSE 100 yüzde 1,44, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,90 ve İtalya'da MIB 30 yüzde 0,25 gerilerken, Almanya'da DAX yüzde 0,41 yükseldi.

Avro Bölgesi ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 büyüdü. Bölge ekonomisinin yıllık büyümesi ise yüzde 1 oldu.

Gelecek hafta Avro Bölgesi'nde nihai enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın mesajları takip edilecek.

ASYA BORSALARINDA KOSPI'DEN DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Asya borsalarında teknoloji sektörüne ilişkin iyimserliğin yeniden güçlenmesi risk iştahını destekledi. Güney Kore'de Kospi endeksi böylece 7 haftalık düşüş serisine son verdi.

Haftalık bazda Kospi yüzde 11,49, Japonya'da Nikkei 225 yüzde 4,74 yükseldi. Hong Kong'da Hang Seng yüzde 2,15, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,33 geriledi.

Çin'de temmuz ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerin altında kalırken, üretici fiyatları yüzde 3,5 geriledi. Veriler, Çin ekonomisine ilişkin deflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

BIST 100 HAFTAYI YÜZDE 2,85 YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Yurt içinde Borsa İstanbul haftayı alış ağırlıklı bir seyirle tamamladı. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 2,85 yükselerek 14.172,26 puandan kapandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28'e yükseltildiğini açıkladı.

Karahan, "Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." dedi.

2026 yıl sonu tahminindeki 2 puanlık güncellemede motorin, doğal gaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünümün etkili olduğunu belirten Karahan, eşel mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlere yansıttıklarını kaydetti.

Dolar/TL ise haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 47,8820 seviyesinden tamamladı.

GELECEK HAFTA PİYASALARIN GÜNDEMİ YOĞUN

Gelecek hafta yatırımcıların odağında Fed'in temmuz ayına ilişkin toplantı tutanakları, ABD'de açıklanacak sanayi üretimi, konut ve PMI verileri ile Çin ve Japonya'daki ekonomik göstergeler olacak.

Yurt içinde ise bütçe dengesi, konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek.