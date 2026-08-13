ABD’de üretici enflasyonu açıklandı: Aylık sabit kaldı, yıllık artış yüzde 4,7

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (PPI), temmuz ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre bir önceki aya kıyasla değişmedi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun (BLS) perşembe günü yayımladığı verilere göre, üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 4,7 arttı.

HİZMET FİYATLARI ARTTI, ENERJİDE GERİLEME YAŞANDI

Nihai talep hizmetleri fiyatları temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 artarken, inşaat fiyatları yüzde 2,2 yükseldi.

Bu artışlar, nihai talep mal fiyatlarında yaşanan yüzde 0,7'lik düşüşü dengeledi. Nihai talep mallarındaki gerilemede enerji fiyatlarının yüzde 3,1 düşmesi etkili oldu.

Gıda, enerji ve ticaret hizmetleri hariç tutulduğunda ise ÜFE aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 4,7 yükseldi.