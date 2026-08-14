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İHA'lara yüzde 100'lük gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, insansız hava araçları (İHA) ve bazı kritik bileşenlerinin ithalatına yönelik yeni gümrük vergilerini onayladı. Belirli İHA ve bileşenlerine yüzde 100, bazı ürünlere ise yüzde 25 oranında vergi uygulanacak.

İHA’lara yüzde 100’lük gümrük vergisi
AA

Oluşturma Tarihi 14 Ağustos 2026 11:35

ABD Başkanı Donald Trump, insansız hava araçları (İHA) ile bunların bazı bileşenlerinin ithalatına gümrük vergisi getirilmesini öngören kararı imzaladı. Beyaz Saray tarafından yayımlanan kararla, ulusal güvenlik tehditlerine karşı önlem alınması ve ABD'nin İHA sektörünün yanı sıra tedarik zincirinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

BAZI İHA'LARA YÜZDE 100 VERGİ

Karar kapsamında, maksimum kalkış ağırlığı 25 kilogramın üzerinde olan veya termal görüntüleme kapasitesine sahip İHA'lara, bu araçların kenetlenme istasyonlarına ve bazı kritik bileşenlerine yüzde 100 oranında değer esaslı (ad valorem) gümrük vergisi uygulanacak.

Daha küçük boyutlu olan ve ulusal güvenlik açısından özellikle hassas kabul edilen bazı özelliklere sahip olmayan belirli İHA'lar ile diğer İHA bileşenleri ise yüzde 25 oranında ad valorem gümrük vergisine tabi olacak.

BAZI ÜLKELERE FARKLI TARİFE UYGULANACAK

Avrupa Birliği, Japonya, Lihtenştayn, Güney Kore, İsviçre ve Tayvan'dan gelen İHA ve bileşenlerine yüzde 15, Birleşik Krallık'tan gelen İHA'lara ise yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

Bu oranların uygulanabilmesi için donanım, yazılım ve teknolojinin büyük ölçüde söz konusu ülkeler ve ABD menşeli olması gerekecek.

TARİFELER 3 EYLÜL'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Söz konusu tarifeler, bildirinin imzalanmasından 21 gün sonra, 3 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Özellikle hassas kabul edilmeyen İHA bileşenlerine yönelik vergiler ise 180 gün sonra uygulanmaya başlayacak.

İHA ÜRETİMİNE YATIRIM İÇİN TEŞVİK PROGRAMI

Bildiride ayrıca ABD Ticaret Bakanlığına, İHA ve İHA bileşenlerinin üretimine yeni yatırımlar yapan şirketler için ABD'de üretimi teşvik edecek bir program oluşturma yetkisi verildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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