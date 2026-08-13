Altın ve petrol geriledi, borsa yükselişte!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kazanarak 14.118,26 puana yükseldi. Endeks, günün ilk yarısında 14.078,41 ile 14.228,81 puan arasında hareket etti.

TEKNOLOJİ ENDEKSİ YÜZDE 2,97 YÜKSELDİ

Dün günü 14.110,14 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne 14,05 puan ve yüzde 0,10 artışla 14.124,18 puandan başladı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 8,13 puan ve yüzde 0,06 artışla 14.118,26 puana ulaştı.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,97, sanayi endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,45, hizmetler endeksi yüzde 0,54 geriledi.

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46'sı yükselirken, 47'si düştü, 7'si yatay seyretti.

En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, ASELSAN, Akbank, Sasa Polyester ile Ereğli Demir ve Çelik oldu.

DOLAR 47,77, AVRO 55,23 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1540, sterlin/dolar paritesi 1,3490 ve dolar/yen paritesi 159,4 seviyesinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,7760 liradan, avro ise 55,2390 liradan satılıyor.

ALTIN VE PETROLDE GERİLEME

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,6 düşüşle 4 bin 385 dolara geriledi.

Londra'da ekim vadeli Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 1,5 azalışla 87,7 dolardan işlem görüyor.