Fitch Ratings’ten İngiltere için kritik kredi notu kararı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin uzun vadeli kredi notunu "AA-" olarak teyit etti. Ülkenin not görünümünün de "durağan" olarak korunduğu bildirildi.

FITCH'TEN İNGİLTERE EKONOMİSİNE NOT

Fitch Ratings açıklamasında, İngiltere'nin kredi notunun yüksek gelirli, büyük, çeşitlendirilmiş ve esnek ekonomisi, güvenilir makroekonomik politika çerçevesi, derin sermaye piyasalarından sağlanan finansman esnekliği ve sterlinin uluslararası rezerv para birimi statüsü tarafından desteklendiği belirtildi.

Buna karşın İngiltere'nin yüksek kamu ve dış borcunun bulunduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Andy Burnham'ın başbakanlık görevini devralmasının, ülkede son 10 yılı biraz aşkın sürede altıncı liderlik değişimi olduğuna değinildi. Buna rağmen yasama döneminin geri kalanında daha fazla siyasi istikrar öngörüldüğü aktarıldı.

Ülkede mali kurallarda veya makro politikalarda yakın vadede önemli bir değişiklik beklenmediği belirtilirken, bir sonraki seçime yaklaşıldıkça mali politika konusunda daha fazla belirsizlik yaşanabileceği ifade edildi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 0,9

Fitch, İngiltere'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin yüksek enerji fiyatları, sıkılaşan finansman koşulları ve iş gücü piyasasındaki daha fazla zayıflığın etkisiyle 2026'da yüzde 0,9, 2027'de yüzde 1,2 olmasını bekliyor.

Büyümenin 2028'de trend oranının biraz üzerine çıkarak yüzde 1,4'e ulaşacağı öngörülürken, bu oranın yine de "AA" kredi notuna sahip ülkelerin ortalama büyüme oranı olan yüzde 2,9'un yaklaşık yarısı kadar olacağı tahmin edildi.

Fitch, büyümeye yönelik risklerin dengeli bir görünüm sergilediğine işaret etti. Kamu yatırım planlarında daha hızlı ilerleme, yapay zeka kullanımının yaygınlaşması veya şu anda müzakere edilenden daha kapsamlı bir Avrupa Birliği ticari entegrasyonunun büyüme açısından yukarı yönlü ılımlı bir potansiyel oluşturabileceği belirtildi.

Buna karşılık, geçen yıl vize ve daimi ikamet koşullarının sıkılaştırılmasının ardından göçün azalmasının büyümeye yönelik aşağı yönlü bir risk oluşturduğu vurgulandı.

ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİSİ

Açıklamada, İngiltere'de haziranda yüzde 2,6 olan enflasyonun yıl sonunda yüzde 3,7'ye çıkmasının beklendiği ifade edildi. Enflasyonun 2028 sonunda ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) hedefiyle uyumlu şekilde yüzde 2 seviyesine gerileyeceği öngörüldü.

BoE'nin politika faizini 2026 boyunca yüzde 3,75 seviyesinde tutmasının beklendiği kaydedildi. Sonrasında ise nötr faiz oranıyla uyumlu şekilde faiz indiriminin sürdürüleceği ve politika faizinin 2028'de yüzde 3 seviyesine çekileceği tahmin edildi.