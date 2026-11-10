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Brent petrol 91,17 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 91,17 dolardan işlem görüyor. Dün 98,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, günü 92,57 dolardan tamamladı.

Brent petrol 91,17 dolardan işlem görüyor
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Oluşturma Tarihi 10 Kasım 2026 09:55

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,51 azalarak 91,17 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varili 85,44 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki çatışmaların sona erebileceğine yönelik iyimserliğin Orta Doğu'daki petrol arzına ilişkin endişeleri hafifletmesiyle düşüşünü sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda askeri harekat düzenlemek pek gerekli bir şey gibi görünmüyor ancak her türlü ihtimale karşı hazırız." dedi.

İran'la savaşın sona erme sürecinde olduğunu belirten Trump, "Bu çatışmanın sona ermesine doğru bir ivme görüyoruz. Bence oldukça yakında sona erecek." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in ve Orta Doğu'nun "İran tehdidine" karşı korunduğunu ve İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ifade eden Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ve sürecin yakında sona ermesini umduğunu söyledi.

Trump'ın açıklamaları, Orta Doğu'daki petrol arzına ilişkin endişeleri hafifleterek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Brent petrolün varil fiyatı, önceki işlem gününü yüzde 5'in üzerinde düşüşle tamamlamıştı.

Öte yandan, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Trump'ın açıklamalarına karşı çıkarak ABD ile görüşmelerin sürdüğü yönündeki haberleri yalanladı.

Rızai, ABD yönetimine İran'ın daha önce açıkladığı 7 şartı kabul etme çağrısında bulundu.

Taraflardan gelen farklı açıklamalar ve Hürmüz Boğazı çevresinde ticari gemilere yönelik saldırıların sürmesi, bölgedeki petrol arzına ilişkin belirsizliğin devam etmesine neden oluyor.

Ayrıca, ABD arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında bugün Abu Dabi'de başlaması planlanan görüşmeler de piyasalar tarafından yakından izleniyor.

Piyasalarda, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) bugün yayımlaması beklenen kısa vadeli enerji görünümü raporunda yer alacak arz, talep ve fiyat tahminleri takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 91,54 dolar direnç, 90,60 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.

#ABD ENERJİ ENFORMASYON İDARESİ #HÜRMÜZ BOĞAZI #BEYAZ SARAY #BRENT PETROL

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