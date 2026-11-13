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AB'nin sera gazı emisyonları azaldı

Avrupa Birliği (AB) ekonomisinin sera gazı emisyonları, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 azalarak 833 milyon ton karbondioksit eş değerine geriledi.

AB’nin sera gazı emisyonları azaldı
AA AA

Oluşturma Tarihi 13 Kasım 2026 14:46

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB'nin 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin sera gazı emisyon verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ekonomisinin mevsimsellikten arındırılmış sera gazı emisyonları, ilk çeyrekteki 837 milyon ton karbondioksit eş değerinden ikinci çeyrekte 833 milyon tona düştü.

Bu dönemde emisyonlar çeyreklik bazda yüzde 0,5 azaldı. Emisyonlardaki azalmada en fazla elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı etkili oldu. Bunu hanehalkları ile ulaştırma ve depolama faaliyetleri izledi. Diğer bazı sektörlerdeki emisyon artışları ise düşüşü kısmen sınırladı.

AB'nin sera gazı emisyonları, geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla ise yüzde 1,4 arttı.

Yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre sera gazı emisyonları 18 üye ülkede azaldı.

Emisyonlarda en fazla düşüş yüzde 15,5 ile Estonya, yüzde 10,6 ile Letonya ve yüzde 7,6 ile Finlandiya'da kaydedildi. En yüksek artışlar ise yüzde 4,8 ile Malta, yüzde 1 ile İrlanda ve yüzde 0,8 ile Romanya'da görüldü.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AVRUPA İSTATİSTİK OFİSİ #AB #AVRUPA BİRLİĞİ

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