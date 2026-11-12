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İngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü

İngiltere ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,7 ile piyasa beklentilerine paralel büyüme gösterdi.

İngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü
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Oluşturma Tarihi 12 Kasım 2026 10:34

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), eylül ayı ve yılın üçüncü çeyreğine ilişkin öncü tahminlere dayanan ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı.

Buna göre, ülke ekonomisi eylülde yüzde 0,2 büyüme kaydetti. Piyasa beklentisi, ekonominin eylülde yatay seyir izleyeceği yönündeydi.

Öte yandan, daha önce açıklanan ağustos ayına ilişkin büyüme rakamları ise yüzde 0,1'den aşağı yönlü revize edilerek yüzde 0'a çekildi.

İngiltere ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde 0,7 ile piyasa beklentilerine paralel büyüme kaydetti. Ülke ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,5 büyümüştü.

İngiltere ekonomisi geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 1,9 büyüme kaydetti.

Ülke ekonomisinde üçüncü çeyrekte kaydedilen büyümede hizmet sektöründeki yüzde 0,9'luk artış belirleyici olurken, imalat sektörü yüzde 0,1 büyüme gösterdi.

İnşaat sektörü ise yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,7 daraldı.

Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yaşanan enerji krizi sonrası artan petrol, doğal gaz ve akaryakıt fiyatları üçüncü çeyrekteki ekonomik aktivitenin kısıtlanmasında önemli rol oynadı.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, hizmet sektöründeki güçlü faaliyetle ekonominin üçüncü çeyrekte büyüme kaydettiğini belirterek, yapay zeka bağlantılı işlerin hizmet sektöründeki aktiviteyi desteklemeye devam ettiğini ifade etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#İNGİLTERE #ORTA DOĞU #İNGİLTERE ULUSAL İSTATİSTİK OFİSİ

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