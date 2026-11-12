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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 yükselişle 11.675,26 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
AA AA

Oluşturma Tarihi 12 Kasım 2026 10:12

Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 11.666,42 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 8,84 puan ve yüzde 0,08 artışla 11.675,26 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,80 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 0,99 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yapay zeka ürünlerine talebin artabileceğine yönelik beklentilerden kaynaklanan teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen yükselişlerle küresel piyasalarda dün risk iştahı artmıştı.

ABD'li bulut bilişim şirketi CoreWeave'in beklentilerin üzerinde açıklanan finansal sonuçları ve Anthropic'in halka arzında öngörülenden daha yüksek bir şirket değerlemesine ulaşabileceği beklentisi dün teknoloji hisselerindeki yükselişi tetikleyen en önemli unsurlar arasında yer aldı.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gittiğini ve sekiz haftalık kredi büyüme sınırlarını yükselttiğini bildirdi.

Düzenlemeyle tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredilerinde sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e çıkarıldı. KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerde sınır yüzde 5'ten yüzde 5,5'e, KOBİ dışındaki işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde ise yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltildi.

Öte yandan küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde endeks değişikliklerini duyururken, Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 2 yeni hissenin eklendiğini, 18 hissenin çıkarıldığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin açıklayacağı yılın son Enflasyon Raporu ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.900 puanın direnç, 11.600 ve 11.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #BORSA İSTANBUL #BIST 100 #BORSA

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