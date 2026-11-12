CANLI BORSA
Anasayfa Borsa Borsa İstanbul'da yükseliş hızlandı! BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 1,48 değer kazandı

Borsa İstanbul'da yükseliş hızlandı! BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 1,48 değer kazandı

BIST 100 endeksi, genele yayılan alımların etkisiyle 11.838,61 puana yükseldi. Günün ilk yarısında işlem hacmi 56,1 milyar liraya ulaşırken yatırımcıların gözü TCMB'nin enflasyon tahminindeki artış ve küresel piyasalardaki gelişmelere çevrildi.

Borsa İstanbul’da yükseliş hızlandı! BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 1,48 değer kazandı
AA AA

Oluşturma Tarihi 12 Kasım 2026 15:55

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yükselişle tamamladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 172,19 puan ve yüzde 1,48 değer kazanarak 11.838,61 puana çıktı.

Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 56,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ YÜKSELDİ

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi ise yüzde 1,18 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,44 ile metal eşya makine oldu. En fazla değer kaybeden sektör endeksi ise yüzde 0,87 düşüşle madencilik olarak kayıtlara geçti.

TCMB'NİN ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 29,5'E YÜKSELDİ

Küresel piyasalarda Nvidia'nın yönetimine ilişkin belirsizliğin teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturmasıyla Asya borsaları ve ABD endeks vadeli kontratları geriledi.

Avrupa borsalarında ise güçlü şirket bilançolarının desteğiyle Stoxx Europe 600 endeksi rekor seviyeye ulaştı.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da genele yayılan alımlar etkili olurken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltti.

BORSADA 11.900 VE 12.000 PUAN DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.900 ve 12.000 puan direnç, 11.700 ve 11.600 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BORSA İSTANBUL #TCMB #BIST 100

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
İnternet alışverişleri için yeni teklif gündemde! Cironun yüzde 6’sı kadar ceza kesilecek İnternet alışverişleri için yeni teklif gündemde! Cironun yüzde 6'sı kadar ceza kesilecek 11 Kasım 2026 16:56
Rusya’nın tarım ürünleri ihracatı 34 milyar dolara ulaştı Rusya'nın tarım ürünleri ihracatı 34 milyar dolara ulaştı 11 Kasım 2026 16:09
Çin’in dış ticaret fazlası 1 trilyon doları aştı Çin'in dış ticaret fazlası 1 trilyon doları aştı 11 Kasım 2026 14:42
Konut kredisi faizleri yükselebilir: Faiz endişesi gayrimenkul hisselerini vurdu Konut kredisi faizleri yükselebilir: Faiz endişesi gayrimenkul hisselerini vurdu 11 Kasım 2026 14:41
Gümüş yatırımcıları bu seviyelere dikkat! 60 dolar gündeme gelebilir Gümüş yatırımcıları bu seviyelere dikkat! 60 dolar gündeme gelebilir 11 Kasım 2026 14:21
Borsa günün ilk yarısında pozitif seyretti Borsa günün ilk yarısında pozitif seyretti 11 Kasım 2026 13:18
Rusya’da internetten alışveriş hacmi 11 trilyon rubleye yaklaştı Rusya'da internetten alışveriş hacmi 11 trilyon rubleye yaklaştı 11 Kasım 2026 13:16
Altında bu iki rakam çok kritik! Gram altın yeniden yükselecek mi? Ünlü stratejist seviyeleri verdi Altında bu iki rakam çok kritik! Gram altın yeniden yükselecek mi? Ünlü stratejist seviyeleri verdi 11 Kasım 2026 12:45
Merkez bankalarının altın talebi sürüyor: Çin ve Polonya’dan dikkat çeken alımlar Merkez bankalarının altın talebi sürüyor: Çin ve Polonya'dan dikkat çeken alımlar 11 Kasım 2026 12:27
AB’nin 2027 bütçesinde anlaşma sağlandı AB'nin 2027 bütçesinde anlaşma sağlandı 11 Kasım 2026 11:06
Asya borsaları Hong Kong hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Hong Kong hariç pozitif seyrediyor 11 Kasım 2026 11:03
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 11 Kasım 2026 10:02
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.818,8200 Değişim 223,05 Son veri saati:
Düşük 11675,26 Yüksek 11898,31
Açılış
50,2647 Değişim 0,0556 Son veri saati:
Düşük 50,2228 Yüksek 50,2784
Açılış
55,8962 Değişim 0,2204 Son veri saati:
Düşük 55,7069 Yüksek 55,9273
Açılış
6.286,9280 Değişim 186,447 Son veri saati:
Düşük 6278,194 Yüksek 6464,641
Açılış
81,3057 Değişim 2,9686 Son veri saati:
Düşük 81,0311 Yüksek 83,9997
Açılış
BİST En Aktif Hisseler