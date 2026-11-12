Borsa İstanbul’da yükseliş hızlandı! BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 1,48 değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yükselişle tamamladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 172,19 puan ve yüzde 1,48 değer kazanarak 11.838,61 puana çıktı.

Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 56,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ YÜKSELDİ

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi ise yüzde 1,18 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,44 ile metal eşya makine oldu. En fazla değer kaybeden sektör endeksi ise yüzde 0,87 düşüşle madencilik olarak kayıtlara geçti.

TCMB'NİN ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 29,5'E YÜKSELDİ

Küresel piyasalarda Nvidia'nın yönetimine ilişkin belirsizliğin teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturmasıyla Asya borsaları ve ABD endeks vadeli kontratları geriledi.

Avrupa borsalarında ise güçlü şirket bilançolarının desteğiyle Stoxx Europe 600 endeksi rekor seviyeye ulaştı.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da genele yayılan alımlar etkili olurken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltti.

BORSADA 11.900 VE 12.000 PUAN DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.900 ve 12.000 puan direnç, 11.700 ve 11.600 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.