Altın tahmininde revizyon! Standard Chartered yükseliş için 3 gelişmeye işaret etti

Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasının ardından yaşanan sert satışlara rağmen ons başına 4.000 doların üzerinde tutunmayı sürdürüyor. Londra merkezli İngiliz bankası Standard Chartered, değerli metalin uzun vadeli görünümüne ilişkin olumlu beklentisini korurken fiyat hedeflerinde aşağı yönlü revizyona gitti.

Banka, altının önümüzdeki dönemdeki seyrini belirleyecek üç önemli gelişmeye dikkat çekti. Petrol fiyatlarının seyri, enflasyon riskleri ve hisse senedi piyasalarındaki hareketler, altın fiyatlarının yönü açısından kritik olacak.

STANDARD CHARTERED ALTIN HEDEFİNİ DÜŞÜRDÜ

Standard Chartered, altına ilişkin uzun vadeli olumlu beklentisini korumasına rağmen hedef fiyatlarını aşağı çekti.

Banka, üç aylık ons altın fiyat hedefini 4.350 dolara, 12 aylık hedefini ise 4.700 dolara indirdi. Standard Chartered, hedef fiyatlardaki revizyona rağmen altın pozisyonunu koruduğunu da açıkladı.

FED'İN 2027 FAİZ POLİTİKASI ALTINI ETKİLEYECEK

Altın fiyatlarının geleceğinde ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası da belirleyici olacak.

Standard Chartered, Fed'in aralık ayında ve 2027'nin ilk yarısında faiz artırmasını bekliyor. Bankanın tahminine göre politika faizi gelecek yıl yüzde 4,25-4,50 aralığında zirveye ulaşacak.

Faizlerin 2027'nin ikinci yarısında ise yeniden gevşemeye başlaması öngörülüyor.

Yükselen tahvil getirileri ve doların güçlenmesi son dönemde altın fiyatları üzerinde baskı oluştururken, bankaya göre doların zayıflaması uzun vadede altını destekleyebilecek.

DOLARIN ZAYIFLAMASI VE MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI ÖNEMLİ

Standard Chartered, önümüzdeki 12 aylık dönemde doların zayıflamasının ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesinin fiyat artışlarına destek verebileceğini öngörüyor.

Özellikle merkez bankalarının altın talebini koruması, değerli metalin uzun vadeli görünümünü destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

ALTINDA 3.886 DOLAR DESTEĞİNE DİKKAT

Banka, ekim ayının sonlarında yayımladığı değerlendirmede altın fiyatlarında kısa vadeli aşağı yönlü risklere dikkat çekmişti.

Ons altının 4.000 doların altına gerilemesinin ardından 3.886 dolar seviyesindeki desteğin korunması gerektiği belirtilmişti. Bu seviyenin kaybedilmesi halinde altın fiyatlarında daha derin bir düzeltme yaşanabileceği uyarısı yapılmıştı.

PETROL FİYATLARI VE ENFLASYON ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK

Bu yıl İran savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatları, küresel enflasyon endişelerini ve Fed'in faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi.

Altın fiyatları ise bu süreçte güvenli liman talebinden beklenen desteği bulmak yerine artan faiz beklentilerinin baskısıyla karşılaştı.

Standard Chartered'ın değerlendirmesine göre petrol fiyatlarındaki hareketler, enflasyon görünümü ve hisse senedi piyasalarındaki gelişmeler altının önümüzdeki dönemdeki performansında belirleyici olacak.

GÖZLER FED'İN ARALIK AYI FAİZ KARARINDA

Altın piyasasında yatırımcıların odağında Fed'in aralık ayındaki faiz kararı bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki değişim ve açıklanacak yeni enflasyon verileri de piyasaların yönü açısından yakından takip edilecek.

Standard Chartered'ın tahminleri, ons altında 4.000 dolar seviyesinin korunmasının ve 4.700 dolarlık 12 aylık hedefin gerçekleşmesinin önümüzdeki dönemdeki ekonomik gelişmelere bağlı olacağını gösteriyor.