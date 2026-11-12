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Yapay zeka harcamaları 4 trilyon doları aşacak

Küresel yapay zeka harcamalarının 2027'de yüzde 47,5 artışla 4,05 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Yapay zeka harcamaları 4 trilyon doları aşacak
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Oluşturma Tarihi 12 Kasım 2026 13:14

ABD merkezli araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner'ın yayımladığı rapora göre, yapay zeka teknolojileri hızlı büyüme ivmesini koruyor. Bu kapsamda dünya genelindeki yapay zeka harcamalarının bu yılki 2,75 trilyon dolar seviyesinden 2027'de yüzde 47,5 artışla 4,05 trilyon dolara çıkması bekleniyor.

Gelecek yıl yapılacak toplam harcamaların yüzde 59'unun veri merkezleri ve sunucuları kapsayan yapay zeka altyapısına ayrılacağı tahmin ediliyor.

Bu alandaki harcamaların 2026'ya kıyasla yüzde 53'ün üzerinde artarak 2,4 trilyon dolara ulaşacağı hesaplanıyor.

Altyapı yatırımlarının en büyük kalemini oluşturan yapay zeka için optimize edilmiş sunuculara yönelik harcamaların ise 527,6 milyar dolardan 957,2 milyar dolara yükseleceği öngörülüyor.

Diğer öne çıkan harcama kalemleri arasında yüzde 29,5 artışla 746 milyar dolara ulaşması beklenen yapay zeka hizmetleri, yüzde 42 artışla 649 milyar dolarlık hacme erişeceği tahmin edilen yapay zeka yazılımları ve yüzde 69 artışla 86 milyar dolara çıkacağı öngörülen yapay zeka siber güvenliği bulunuyor.

Gartner Araştırma Şefi John-David Lovelock, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kullanıcı gereksinimlerinin beklenenden hızlı genişlediğini belirtti. Yapay zeka uygulamalarının kullanımı artarken yeni modellerin eğitimi için gereken işlem gücünün de büyüdüğüne dikkati çeken Lovelock, siber güvenlik harcamalarındaki sıçramayı yapay zekanın hem saldırıları hem de savunmayı hızlandırmasına bağladı.

Öte yandan, genel yapay zeka harcamalarındaki büyüme hızının 2028 itibarıyla yüzde 28 seviyelerine gerileyerek hafif bir yavaşlama göstereceği öngörülüyor.

Gartner'ın raporunda, yalnızca yapay zeka veri merkezlerine odaklanan şirketlerin 2030'a kadar yeterli yatırım getirisi sağlayamayarak risk altına girebileceği uyarısında bulunulurken büyük bulut sağlayıcılarının güçlü gelir akışlarıyla mevcut yatırım hızlarını koruyabileceği vurgulandı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#YAPAY ZEKA #ABD

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