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Wall Street'te yapay zeka rallisi! Nasdaq'ta güçlü yükseliş

ABD borsaları, yapay zeka yatırımlarına yönelik aşırı harcama endişelerinin hafiflemesiyle günü yükselişle tamamladı. CoreWeave'in beklentileri aşan bilançosu teknoloji hisselerine alım getirirken, çip üreticilerinde de güçlü yükselişler yaşandı.

Wall Street’te yapay zeka rallisi! Nasdaq’ta güçlü yükseliş
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Oluşturma Tarihi 12 Kasım 2026 08:54

New York borsası, yapay zeka yatırımlarına yönelik aşırı harcama endişelerinin azalması ve teknoloji hisselerindeki yükselişin etkisiyle günü kazançla tamamladı. Özellikle bulut bilişim şirketi CoreWeave'in güçlü finansal sonuçları, yatırımcıların teknoloji sektörüne yönelik güvenini destekledi.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,49 artışla 52.486,49 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 1,31 kazançla 7.619,38 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,6 yükselişle 25.466,19 puana ulaştı.

COREWEAVE BİLANÇOSU TEKNOLOJİ HİSSELERİNİ HAREKETLENDİRDİ

ABD'li bulut bilişim şirketi CoreWeave, piyasaların kapanmasının ardından açıkladığı bilançosunda üçüncü çeyrek gelirlerinin yüzde 168 arttığını bildirdi. Şirket ayrıca 2026 yılının tamamına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

Beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçların ardından CoreWeave hisseleri yüzde 25'e yakın değer kazandı. Şirketin güçlü bilançosu, yapay zeka yatırımlarına yönelik aşırı harcama endişelerini hafifletirken diğer bulut teknolojisi şirketlerinin hisselerine de olumlu yansıdı.

Bu kapsamda Nebius Group hisseleri yüzde 15,4, Iren hisseleri ise yüzde 5,6 yükseldi.

NVIDIA VE ÇİP ÜRETİCİLERİNDE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Üst yöneticisi Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetlerinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından baskı altında kalan Nvidia hisseleri de toparlandı. Şirketin hisseleri günü yaklaşık yüzde 3 yükselişle tamamladı.

Nvidia'daki yükseliş diğer çip üreticilerine de destek verdi. Marvell Technology hisseleri yüzde 9,3, Micron Technology hisseleri yüzde 11,9, Broadcom hisseleri yüzde 4 ve AMD hisseleri yüzde 7,3 değer kazandı.

FED YETKİLİLERİNİN ENFLASYON MESAJLARI TAKİP EDİLDİ

Piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yakından izlendi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, salı günü yayımlanan enflasyon verilerini "rahatsız edici sınıra yakın" olarak nitelendirdi. Goolsbee, giderek büyüyen enflasyon sorunuyla mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayında aylık bazda yüzde 0,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. Beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından Fed'in aralık ayında politika faizini artıracağına yönelik beklentiler de güçlenmişti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#DOW JONES ENDEKSİ #NASDAQ ENDEKSİ #NVİDİA

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